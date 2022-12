Ce i-a spus Gigi Becali Anamariei Prodan despre Reghecampf când cei doi erau căsătoriţi. Impresara nici nu a vrut să audă: „Nu voiam să cred”

Anamaria Prodan a vorbit despre acuzațiile aduse lui Laurențiu Reghecampf cum că ar fi trucat meciuri la pariuri. Ce a avut de declarat agenta de fotbaliști, aflați în rândurile următoare.

Invitată la GSP, Anamaria Prodan a declarat, în cadrul emisiunii prezentate de Costin Ștucan, că nu știa nimic despre faptul că Laurențiu Reghecampf ar fi trucat meciuri la pariuri cât acesta a activat ca și fotbalist.

„Am făcut totul pentru el. Dar nu am încălcat regulamente, nu am mers în zona cu iz penal. Am abilitatea să evit zona asta, fiind și avocat de meserie. Aveam 4 copii acasă, nu voiam să mă vadă cu cătușe. Am hotărât acasă exact așa: «Noi nu trăim din banii din fotbal. Pe mine mă interesează să ajungi mare, să nu avem legătură și treabă cu nimeni».

Nu am știut că soțul meu îmi fură banii, că soțul meu construiește afaceri femeilor ușoare din România. Nu credeam, chiar dacă îmi spunea și Gigi Becali. Nu voiam să cred așa ceva, eu mi-am respectat și iubit soțul. Nu am știut niciodată partea aceasta a lui Reghecampf (n.r. referitoare la posibile blaturi pentru pariuri). Nu l-am lăsat niciodată. L-am învățat: «Nu ai voie să te aibă cineva la mână. Nu ai voie să vorbești cu cineva, să iei bani de la jucători». Așa i-am învățat pe toți, nu doar pe el. Habar nu am dacă a jucat.

Când Cornel Dinu spunea: «Eu te-am scos cu mâna mea», eu îl întrebam: «Mă, e adevărat?» Iar Reghecampf zicea: «Nuuu, e nebun. Nu vezi că e senil?»”, a declarat Anamaria Prodan la GSP Live.