Ce i-a putut spune o femeie din Ucraina unui soldat rus, la Herson. Dialogul este ireal VIDEO

Ce i-a putut spune o femeie din Ucraina unui soldat rus, la Herson, un oraș din Ucraina, reședință a regiunii cu același nume.Femeia ucraineană i-a confruntat pe niște soldați ruși, iar video-ul este viral pe Internet. Amintim că ieri dimineață, Rusia a atacat Ucraina. În dimineața celei de-a doua zile atacului, a fost atacată și capitala Ucrainei, Kiev, inclusiv cu rachete care au căzut în zone civile.

Ucraina a fost atacată de Rusia. Capitala țării, Kiev, a fost atacată în această dimineață, după o zi de la invazia rusească. Acțiunile militare ale invadatorilor ruși confirmă temerile autorităților ucrainene, și anume, aceea că se încearcă o cucerire a capitalei în cursul zile de azi.

În plină criză, imagini și video-uri cu realitatea din Ucraina circulă pe Internet. Un video devenit viral arată cum o femeie ucraineană îi confruntă pe soldații ruși, în regiunea Herson, întrebându-i de ce au venit pe pământ ucrainean și îndemnându-i să-și pună semințe de floarea soarelui în buzunare, ca să crească flori când vor muri.

Vezi varianta în engleză a dialogului, în galeria foto a articolului.

Într-un discurs televizat, președintele Zelensky s-a adresat ucrainenilor, atât în ucraineană, cât și în rusă, și a făcut apel la Rusia să înceteze agresiunea.

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB

— UkraineWorld (@ukraine_world) February 24, 2022