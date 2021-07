Ce i-a luat pandemia lui Ernest. Vedeta Kanal D a vorbit deschis despre asta

Ernest a devenit celebru odată cu emisiunea Big Brother. De atunci, el a rămas o prezență constantă pe micile ecrane în rol de prezentator tv.

Ernest Takacs are 40 de ani și a prezentat de-a lungul timpului mai multe emisiuni, printre care Ochii din Umbră și Pe banii părinților.

Ceea ce nu multă lume știe despre el este că Ernest e un familist convins, un soț iubitor și un tată grijuliu. El a vorbit despre foștii lui colegi din reality show, dar și despre perioada pandemiei, care a fost destul de grea.

Ernest spune că a păstrat legătură cu unii dintre foștii concurenți de la Big Brother, însă „din păcate, nu am reușit cu toți”.

El a spus că anul trecut nu a plecat în nicio vacanță, dar dacă ar putea, ar pleca către Vest.

„Anul trecut, de exemplu, nu am mai plecat în vacanţă, având în vedere că am trecut şi prin experienţa aceasta a pandemiei. Dacă aş putea aş pleca către Vest, şi nu m-aş opri decât atunci când aş ajunge, în acelaşi punct, dar… venind dinspre Est”, a spus Ernest pentru click.ro .

El a mai spus că își dorește ca oamenii să își recupereze libertatea de a merge oriunde și oricând.

El este căsătorit cu Adriana de aproape 9 ani și au împreună un băiețel de 7 ani. Soția lui Ernest a povestit cum s-a cunoscut cu prezentatorul tv.

„Ne-am cunoscut printr-un prieten comun. M-a intrebat daca vreau să îl cunosc pe Ernest. Mie mi-a placut foarte mult de el.

Am venit in Bucuresti pentru ca de loc sunt din Focsani și ne-am sunat. Ne-am cunoscut la hotel, în camera unde statea el pe atunci. Am mers cu iubitul meu de atunci la el.

M-a șocat ca atunci cand am batut la usa, mi-a răspuns în boxeri. Și mi-a zis cu nonșalanță că așa stă el prin cameră” , a povestit Adriana în urmă cu ceva timp”, a spus ea.