Ce i-a făcut Florin Talpan iubitei sale, numai pentru a câștiga procesul cu Gigi Becali. ”Asta m-a motivat!” Nicio femeie nu accepta asta

În ultimii ani, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București a fost într-un război continuu cu Gigi Becali, cel care susține că echipa pe care o conduce, FCSB, este de fapt adevărata Steaua. Dar cel care a dus ”greul” cel mai mare a fost Florin Talpan, juristul clubului din Ghencea. Iată cum i-au afectat relația cu partenera toate aceste scandaluri și procese.

Juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București a fost, de multe ori, omul cheie în tot acest război dintre clubul din Ghencea și FCSB, în frunte cu Gigi Becali. Florin Talpan a fost implicat în numeroase scandaluri și procese, el luptând să demonstreze că palmaresul este al Stelei și nu al echipei din primul eșalon.

De ani buni, colonelul ”militarilor” se dedică aproape în totalitate muncii, uitând parcă de viața pe care o are în afara clubului CSA Steaua. Recent, într-un interviu pentru Prosport, acesta a dezvăluit o întâmplare petrecută pe durata procesului pentru palmares împotriva celor de la FCSB.

Ei bine, juristul a povestit că, la un moment dat, când trebuia să plece într-o vacanță în doi alături de iubita sa, Elena Lefort, el și-a anulat planurile pe ultima sută de metri. Și asta din cauza unui termen în proces care a fost stabilit tocmai pe durata sejurului programat de cei doi îndrăgostiți.

Ei bine, surprinzător sau nu, Florin Talpan a renunțat la concediu, lăsându-și partenera să plece singură în Grecia, ceea ce a dus la unele tensiuni în cuplu care domnesc chiar și astăzi.

”Îmi amintesc cu mare neplăcere, poate de asta mă și motivează atât de mult dosarul acesta cu Curtea de Apel, trebuia să plec pentru că luase prietena mea să mergem într-o excursie în Grecia. Problema este că așa s-a nimerit și s-a pus termenul în ziua în care trebuia să plec, aveam termen cu palmaresul.

Și datorită acestui lucru nu am mai plecat. A plecat singură pentru că am ales să apăr clubul Steaua. Și acum avem discuții pe chestia asta, că ai renunțat la Grecia pentru… De multe ori am reproșuri și mi se recomandă să las mai la o parte dosarele astea.

Dar vreau să câștig palmaresul și după aceea vom vedea ce mai facem. Dacă nu va mai fi nevoie de mine, eu sunt dispus să și plec de acolo pentru că e prea mare mizerie”, a povestit juristul clubului militar.