Ce i-a făcut Alina Vidican lui Cristi Boureanu, în timpul mariajului cu Cristi Borcea. S-a aflat abia acum VIDEO

Invitat în cadrul podcastului La Măruță, Cristian Boureanu a oferit primul său interviu în opt ani de zile. Controversatul afacerist a vorbit despre problemele sale în amor și despre cele două divorțuri care l-au marcat. Ce a dezvăluit despre Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea.

Cristi Boureanu a rupt tăcerea privind divorțul de Valentina Pelinel și relația de prietenie pe care a avut-o cu fostul său naș de cununie, Cristi Borcea.

Fostul politician i-a dezvăluit lui Cătălin Măruță, în cadrul podcastului pe care soțul Andrei îl găzduiește pe Youtube, că Alina Vidican, cea de-a doua soție a lui Cristi Borcea i-ar fi făcut avansuri.

„Ne-am cunoscut în Miami, îl ştiam pe Cristi Borcea, dar nimic deosebit. A fost iarna celebră în care temperaturile au scăzut brusc la 0 grade. Ne-am întâlnit prin oraş, mai era un cuplu dar nu o să spun cine. Când am văzut că e frig am zis imediat că plecăm de acolo, am ales Puerto Rico şi au venit şi ei cu noi.

I-am zis din prima zi Valentinei: Vezi că ăsta vrea să te…! Soţia lui, Alina, se dădea la mine. Dar ea mi-a spus că sunt nebun. Eu îl ştiam pe Cristi, e un Don Juan. El râde mereu, e un băiat generos şi spune orice vrea să audă femeia. De asta are aşa mare succes la femei.

Eu am aflat după divorţ ce se întâmplă în căsnicia mea, aşa că am dormit liniştit noaptea… Se întâmplă de prin 2011, noi am divorţat în decembrie 2013. Ştiam că nu mă mai înţelegeam cu Valentina, dar nu că eram înşelat.

Când ei au început să aibă o relaţie era momentul perfect să ne despărţim. Mergeam în direcţii diferite. Eu cu Alina nu am avut nicio treabă, e o fată minunată, nu am ce să zic. Aveau şi ei problemele lor.”, a spus Cristi Boureanu pentru Cătălin Măruță.