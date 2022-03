Ce i-a cerut Pamela Anderson lui Vladimir Putin: „A fost de acord cu mine”

Legătura neștiută care există între președintele rus Vladimir Putin și fosta vedetă Playboy Pamela Anderson. Focoasa blondină a mărturisit că l-a abordat pe liderul de la Kremlin, căruia i-a cerut ajutorul. Putin a reacționat imediat pentru a o asista pe celebra actriță. Despre ce este vorba.

Pamela Anderson este una dintre cele mai cunoscute și populare vedete din lume. Fosta vedetă din Îngerii lui Charlie este recunoscută pentru lupta sa împotriva cruzimii față de animale, acțiune pe care a susținut-o de-a lungul vieții, prin numeroase campanii de salvare a animalelor.

Recent, blondina a declarat, în cadrul unui interviu, că a apelat la ajutorul președintelui Vladimir Putin. Pamela Anderson a lucrat cu organizația pentru drepturile animalelor PETA, luptând împotriva tratamentului inuman al puiilor de focă la nivel internațional.

Astfel, faimoasa actriță l-a abordat pe liderul de la Moscova pentru a o ajuta să oprească importul de produse realizate din foci, iar răspunsul pe care l-a primit a fost mai mult decât satisfăcător. Președintele Vladimir Putin, nu numai că a fost de acord, dar a și blocat importul respectiv.

După succesul primei colaborări, Pamela Anderson a mărturisit că a apelat și a doua oară la ajutorul președintelui Rusiei.

Diva i-a cerut liderului de la Kremlin să blocheze navele care transportau carne de balenă, o specie pe cale de dispariție. Și de această dată, Vladimir Putin a sări în ajutorul frumoasei blondine, ordonând toate demersurile necesare pentru ca petiția actriței să aibă un rezultat favorabil.

După întâlnirile pe care le-a avut cu președintele rus, Pamela Anderson a fost invitată de Vladimir Putin la o inaugurare, însă diva nu și-a făcut simțită prezența.

„A vrut să vin la o inaugurare și să-i dau flori… Eu nu am făcut asta. Evident, am fost uneori împreună în același loc… Am avut o relație grozavă cu Rusia.”, a spus Pamela Anderson.