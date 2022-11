Ce i-a cerut Benone Sinulescu soției, în ultimele zile de viață: ‘M-a pus să-i fac o ciorbă’. Cum îi apare acum în vis EXCLUSIV

Pentru Elena Sinulescu, anul scurs de la 18 noiembrie 2021 a fost „cel mai amar an din viață”. Femeia îndoliată ne-a vorbit despre suferința ei, în exclusivitate pentru Playtech.ro: „Am traversat cel mai amar an din viața mea. Și mă aștept ca și cei următori să fie la fel de amari și de triști. Nici nu văd cum ar putea fi altfel, după cei 40 de ani trăiți împreună! O viață de om!”.

Elena Sinulescu ne-a dezvăluit cum se gândește să marcheze împlinirea unui an de la decesul omului drag:

„Era un ciorbar de mare clasă. Ciorbele și supele, în special cele cu carne de pasăre, erau de departe preferatele sale. Sâmbăta trecută am făcut parastasul de un an și am oferit celor prezenți ciorbă cu carne de fazan, printre altele.

Uneori și le prepara cu mâna lui. Îi plăcea, în anii din urmă, mai ales, să stea în bucătărie. Amândoi am încercat să mâncăm cât de bio puteam, cu legume și orătănii din curtea noastră!

Nu vreau să zică nimeni că în asemenea vremuri grele eu m-am găsit mai cu moț, să ofer pentru sufletul lui Benone Sinulescu ciorbă cu carne de fazan, dar așa mi s-a părut normal să fac. După cum, vineri, exact în ziua în care se va împlini un an de la plecarea sa, voi prepara special o ciorbă cu perișoare, pe care din nou o s-o împart cu unul sau cu altul”, a precizat Elena Sinulescu, pentru Playtech.ro