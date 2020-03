Ce gest a făcut Simona Halep pentru Ion Țiriac. Cadoul care i-a uluit pe mulți

Pariurile care se pierd se onorează. E lecția pe care a învățat-o Simona Halep de curând, când a trebuit să se achite de această datorie față de omul de afaceri Ion Țiriac, în fața căruia a pierdut un pariu.

„Cred că a costat 100 de dolari”

Simona Halep a trebuit să-i dea lui Ion Țiriac o mașină, despre care omul de afaceri spune, cu umor, că n-o are. Practic, sportiva, care acum așteaptă să vadă când or să se reia competițiile sportive pentru a-și apăra trofeul de la Wimbledon, i-a dăruit acestuia un Trabant. Trabantul e o mașină considerată de colecție. A fost foarte la modă în perioada comunistă, iar acum aerul vintage o recomandă chiar ca pe un cadou perfect.

Pentru un pasionat de mașini de colecție cum este Ion Țiriac, Trabantul e o achiziție bună, chiar dacă ieftină.

”Are și semnătură pe ea. A pierdut un pariu cu mine. S-a hotărât să-mi dea o mașină pe care n-o aveam. E vorba de un Trabant. În loc să nimerească vreun Ferrari, un Maserati sau vreun Rolls Royce… Dar o aștept eu pe ea la colț și până la urmă mă păcălește cu una mai de calitate”, a spus Ion Țiriac pentru Pro Motor.

Trabantul completează colecția de 400 de mașini a omului de afaceri și stă alături de modele de Mercedes pe care le-au avut, cândva, șefi de stat sau artiști mari ai secolului trecut. Puțini știu, de exemplu, că Ion Țiriac are un Mercedes 600 pe care l-a deținut Elvis Presley și un alt model, Landaulet, deținut de Nicolae Ceașuescu. Țiriac crede că noua lui achiziție nu costă mai mult de 100 de dolari.