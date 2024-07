Ce făcea Pescobar acum 6 ani, înainte să devină celebru: ”Muncește până când nu mai trebuie să te prezinți”

Pescobar a devenit celebru pe rețelele de socializare și este cunoscut ca fiind cel care a adus racii în restaurantele locale. Cu toate acestea, ca mulți alți antreprenori, a început de jos, în urmă cu mai bine de 6 ani.

În plină pandemie, Paul Nicolau, pe numele său real, a hotărât să facă un pas important și să intre în lumea online-ului. Aceasta avea să fie o decizie care îi va schimba viața radical.

Afacerea cu raci a început-o în anul 2013, când pescuia raci și îi vindea în Piața Obor. În anul 2020 a creat platforma Fish to Door, iar când majoritatea afacerilor au căzut în pandemie, el a avut de câștigat, deoarece vânzările i-au crescut enorm.

Înainte de toate, Pescobar a fost agent de vânzări, dar a rămas fără loc de muncă și a vrut să-și deschidă o afacere. Pe rețelele de socializare a redistribuit o poză de acum 6 ani de zile, când muncea la o tarabă din Parcul Crângași, alături de descrierea:

„Work until you no longer have to introduce yourself” – „Muncește până când nu mai trebuie să te prezinți”.