Ce făcea Culiţă Sterp în maşină înainte de teribilul accident, de fapt. E aspru criticat de internauţi. Logodnica lui, primele declaraţii

Culiță Sterp a fost implicat recent într-un accident rutier. Celebrul manelist este acum aspru criticat de fanii lui pentru cele petrecute. Cei care îl iubesc au aflat ce ar fi făcut, de fapt, cântărețul în momentul producerii accidentului care a avut loc în noaptea de miercuri spre joi. În autoturism se mai afla și dansatoarea sa. „La ora 2 noaptea urma să îi ofere un dans privat?”, au spus gurile rele.

Culiță Sterp a fost implicat din nou într-un accident rutier. Celebrul manelist este acum pus la zid de mulți dintre fani din cauza modului în care a acționat. Amintim că autoturismul în care se afla vedeta s-a izbit puternic de o altă mașină de pe carosabil.

Totul s-a întâmplat în noaptea de miercuri spre joi, în municipiul Cluj-Napoca. Cântărețul a lovit un autoturism care venea din sensul opus, după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului. În prezent, iubitul Danielei Iliescu este cercetat pentru conducerea autoturismului sub influența alcoolului, vătămare corporală și părăsirea locului accidentului fără acordul poliției.

Reacțiile despre cele petrecute nu au întârziat să apară. Cei mai mulți cred că în mașină s-ar fi încins atmosfera între solist și dansatoarea sa, motiv pentru care Culiță ar fi scăpat controlul volanului și nu a mai fost atent la drum.

Partenera de viață a vedetei a venit cu o primă reacție despre accidentul care i-a șocat pe fanii artistului. Logodnica lui Culiță Sterp a susținut că se află în stare de șoc și că încă încearcă să asimileze tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. Ea a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase și a subliniat că întreaga familie este acum alături de solist.

,,Vreau să ne cerem scuze publice atât eu, cât și Culiță pentru cele întâmplate și să va asigurăm că suntem perfect conștienți despre gravitatea ultimelor evenimente pe care le regretăm din suflet. Scuzele noastre se îndreaptă în special către șoferul autoturismului implicat în evenimentul rutier și către familia acestuia, pentru că știm cât este de greu.

Știm că mereu am fost transparenți față de voi și de asta am ieșit să dau mesaj și poate în următoarele zile vă vom ține la curent și noi și Culiță o să iasă ca să vă spună și el ce are de spus, dar în acest moment are nevoie de o pauză și are nevoie să digere tot ce s-a întâmplat”, a fost mesajul postat de Daniela Iliescu în mediul online.