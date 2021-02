Ce face Nelu Tătaru de când nu mai e la Sănătate: ”Am întrerupt doar cât am fost ministru”

„Credeam că Vlad Voiculescu poate fi un ministru mai bun decât Nelu Tătaru, dar m-am înșelat”, a spus Alexandru Rafila după ce moțiunea împotriva actualului ministru al Sănătății a picat în parlament. În acest timp, Nelu Tătaru a revenit la spital. Și-a reluat gărzile și a început din nou să opereze.

Nelu Tătaru și-a reluat gărzile și a început din nou să opereze la spitalul din Huși. Luni, marți, miercuri și joi, deputatul PNL de Vaslui este la Parlament, iar la finalul săptămânii se întoarce în orașul natal pentru a opera pacienți. Fostul ministru al Sănătății spune că este ”strigător la cer” faptul că politicul impune funcții în acest domeniu.

„Da, joi seara am programate consultațiile, vineri am programate intervențiile chirurgicale pentru a avea timp să-mi urmăresc pacienții postoperator până luni dimineața, când plec spre București. Mi-am reluat și gărzile. Chiar dacă am fost ales de oameni deputat, eu cred că trebuie să rămân conectat și la viața de spital, la pacienți, la sistem, pentru că altfel ajungi să vorbești aiureli și degeaba despre sistemul medical.

Și cât timp am fost secretar de stat am continuat să operez. Am întrerupt doar cât am fost ministru pentru că mi-a fost practic imposibil să mai ajung la Huși, la pacienți”, a declarat Tătaru în cadrul emisiunii “Legile Puterii” de la Realitatea Plus