Ce face, de fapt, Elena Lasconi de când e primar în Câmpulung Muscel. S-a aflat adevărul

Elena Lasconi a renunțat la meseria de jurnalist pentru a intra pe câmpul de bătălie politic, iar acțiunile sale demonstrează că se descurcă foarte bine în acest rol. Oamenii din Câmpulung sunt extrem de mulțumiți de modul în care primarul ales le apără drepturile, astfel că au doar cuvinte de laudă la adresa ei.

După 25 de ani de carieră jurnalistică, Elena Lasconi a părăsit cea de-a doua familie a sa, echipa PROTV, pentru a se alătura unei misiuni nobile pe care a simțit din tot sufletul că trebuie să o onoreze. Cu o ambiție de fier și cu o energie pozitivă, fosta jurnalistă a candidat la alegeri pentru funcția de primar al Câmpulungului, pe care a și câștigat-o.

În urmă cu un an, Elena Lasconi își anunța retragerea sa din jurnalism și pășirea pe un nou drum plin de provocări.

Aceasta a menționat la vremea aceea că scopul său este acela de a aduce schimbări majore în municipiul pe care îl iubește, dorind să depună toate eforturile în acest sens.

„Eu iubesc Câmpulungul, renunţ la cariera mea pentru a aduce municipiul în secolul XXI şi a schimba viaţa oamenilor in bine. Refuz să mai fac parte din categoria oamenilor care se plâng de cine ne conduce.

Vreau şi pot sa fac ceva cu adevărat important şi tocmai de aceea am nevoie de o echipă bună. Dacă voiam sa «bifez» o carieră politică era simplu să iau in calcul europarlamentarele sau alegerile parlamentare. Eu am ales Câmpulung, un oraş fără miză, pentru că iubesc oamenii de aici, tradiţia, istoria”, a adăugat fosta jurnalista.