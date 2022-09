Ce este bine să faci când te muți în casă nouă. Tradiții și superstiții. Unul dintre cele mai stresante momente din viața cuiva este mutarea într-o casă nouă. Trebuie să fii atent la ce iei cu tine în locuința nouă. Ca să nu fii urmărit de ghinion, anumite obiecte trebuie să fie lăsate în urmă. Iată ce este bine să faci când te muți în casă nouă, dacă vrei să ții cont de tradiții și superstiții.

Ce este bine să faci când te muți în casă nouă. Tradiții și superstiții

Încă din epoca primitivă, superstițiile influențează oamenii. În general, acestea sunt legate de viața de zi cu zi și de activitățile zilnice. Superstițiile legate de mutatul în casă nouă, nu fac excepție.

Deoarece această activitate presupune ca proprietarul să aibă o interacțiune cu foarte multe obiecte. Așadar, superstițiile care au legătură cu asta se referă direct la aceste obiecte.

Ce obiecte să aduci cu tine când te muți în casă nouă

Potrivit tradițiilor și superstițiilor, în când schimbi locuința trebuie aduse niște alimente care simbolizează belșugul, roadele pământului și puterea de regenerare. Este vorba despre pâine, grâu sau orez și sare. Belșugul casei este reprezentat de sare. Acesta nu se aruncă, nu se împrumută și nu trebuie să se termine din casă, vreodată.

Mai există un obicei care are legătură cu sarea. Pentru a avea belșug în casă, precum și pentru a fi protejat de ochii răi, dar și de hoți, este bine să presori sare pe pragul de la intrare. Mai există și persoane care pun sare și sub covorașul de la ușă.

Ce să faci în noua locuință

Ideal ar fi ca atunci când schimbi locuința să fie într-o zi de luni, miercuri sau joi și ideal ar fi ca aceasta să fie și ploioasă, pentru ca oamenii să aibă noroc.

Aerul din casă este bine să fie curățat și împrospătat cu ajutorul ionilor de argint. În unele regiuni din România se îngropa un ban din argint la temelia casei, pentru a proteja casa și pentru a aduce belșug familiei.

Tradiții și obiceiuri legate de mutarea în casă nouă

Vei avea belșug și prosperitate în casă, dacă îți intră un animal precum: broasca, un greiere sau o pasare. Păsările sunt un simbol al fertilității și al bucuriei, în timp ce pisica apără casa de rele. Furnicile reprezintă bogăția și abundența.

Tradițiile vorbesc despre faptul că nu este bine să primești cadou de casă nouă, cuțite, deoarece acestea aduc motiv de ceartă în casă. Cuiele, caiele sau potcoava bătute în grinda casei, o păzesc de rele și o protejează.

Mihai Voropchievici – alte obiceiuri

Potrivit numerologului Mihai Voropchievici există numite lucruri pe care le-ai avut în vechea locuință și pe care nu trebuie să le iei sub nici o formă în locuința nouă. Unul dintre ele este reprezentat de mătura veche, aceasta nu are ce căuta sub nici o formă în casa nouă. Iată ce spune acesta: