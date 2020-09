Ce dramă pentru Ale de la Puterea Dragostei. Nici nu mai contează că s-a despărțit de Cristian Comănici

Lexandra Ruse de la ”Puterea Dragostei” a fost eliminată deja din emisiunea-concurs, de la Kanal D, chiar dacă se îndrepta către o relație serioasă cu Cristian Comănici, fratele Biancăi Comănici, cea care a și câștigat primele două sezoane ale reality-show-ului.

Ce dramă pentru Ale de la Puterea Dragostei

Aceasta a trecut recent printr-o dezamăgire grea în plan sentimental.

”Eu îl iubesc, dar poate este prea târziu. Nu am știut să gestionez situația după ce am fost eliminată din casă. Am vorbit cu el, ne-am sprijinit și ne-am promis unele lucruri, dar anumite probleme de fanilie pe care le-am avut, răceala mea venită odată cu ele, au dus la o terminare a unui început de idilă. În plus, am văzut că se îndreaptă spre Mariana, o altă concurentă din casă, și practic, în acest moment, simt că nu se mai poate face nimic”, a declarat Alexandra Ruse la emisiunea „Totul despre Puterea dragostei”, de la Wowbiz.ro.

Răceala de care vorbește fosta concurentă de la Puterea Dragostei a venit însă, oarecum natural, luând în considerare drama prin care a trecut. La scurt timp după eliminarea sa din Casă, bunica ei, cea care a și crescut-o de fapt, a murit.

Tatăl nu a mai vrut o legătură cu ea

„A fost așa, că un făcut, să închidă ochii pentru totdeauna exact când eu am revenit în țară. Știam că este bolnavă, că se apropie acest moment, dar parcă nu voiam să accept. Bunica a fost lângă mine întotdeauna, mai ales după ce mama mea a ales să meargă să muncească în Italia. Am iubit-o enorm, iar moartea ei m-a afectat teribil. Nu mi-am revenit nici acum, m-am retras în mine și nu am mai comunicat. Poate și din această cauza relația mea cu Cristian s-a rupt, am fost rece, distanța și supărarea mea a dus numai la lacrimi și suferință”, a mai declarat Alexandra Ruse de la ”Puterea Dragostei” la emisiunea „Totul despre Puterea dragostei” la Wowbiz.ro.

De altfel, aceasta a și povestit drama care i-a marcat copilăria. Părinții ei sunt divorțați, mama locuind în Italia, iar ea a fost crescută și îndrumată de bunica sa. Dar tatăl ei nu a mai dorit să știe nimic de existența ei. „Asta este viața. Nu am mai vorbit cu tatăl meu de șapte ani. A fost decizia lui să își formeze o altă familie și să nu mai știe nimic de bine. Nu îi port pică, asta e, însă este dureros”, a povestit Alexandra Ruse de la ”Puterea Dragostei”.