Ce decizie a luat Simona Halep în privința lui Toni Iuruc pentru turneul din Dubai. Sportiva a explicat tot

Simona Halep este într-o formă de invidiat, drept pentru care a decis să participe la unul dintre cele mai importante turnee de tenis de la începutul acestui an, ce va avea loc în Dubai. Ce decizie a luat în privința partenerului său, Toni Iuruc?

Ce decizie a luat Simona Halep în privința lui Toni Iuruc pentru turneul din Dubai?

Halep va juca și în proba de dublu la turneul WTA de la Dubai. Sportiva va face pereche cu Julia Goerges. Cele două le vor înfrunta în runda inaugurală pe japoneza Makoto Ninomiya și chinezoaica Zhaoxuan Yang. Dacă va trece de turul 1, perechea româno-germană va juca în turul secund cu americanca Nicole Melichar și chinezoaica Yifan Xu, favoritele cu numărul 3 ale turneului din Emirate.

Constănțeanca (28 de ani, locul 2 WTA) este calificată direct în turul secund de la Dubai, unde o va întâlni pe victorioasa dintre Alison Riske(locul 18 WTA) și Ons Jabuer (locul 45 WTA). Cât despre sferturile de finală, Halep poate întâlni una dintre următoarele jucătoare:

Elise Mertens

Qiang Wang

Maria Sakkari

Aryna Sabalenka

Sportiva a explicat tot

După cum era evident, Simona a hotărât ca alături de ea, pe lângă echipa de care are nevoie în plan sportiv, să fie și Toni Iuruc, dat fiind că ”se simte mai liniștită atunci când este lângă ea”.

Halep a decis să închirieze mai multe camere pentru cei din echipă și un apartament în care se va caza alături de Iuruc, iubitul care îi va deveni soț.

„E o plăcere să revin în Dubai”

Sportiva și-a arătat încântarea cu privire la revenirea în Dubai: „E o plăcere să revin la Dubai. Am făcut pre-season aici. Mă bucur că e cald Sunt bine, am avut două săptămâni acasă, în care m-am antrenat și m-am odihnit. Simt că am bateriile reîncărcate”, a spus Halep, într-un interviu acordat pentru Digi Sport.