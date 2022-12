Ce culoare trebuie să aibă uleiul de la joja mașinii, de fapt. Testul pe care trebuie să îl facă orice șofer

Verificarea uleiului la motorul mașinii este este cea mai importantă operațiune de întreținere pe care orice șofer trebuie să o facă regulat. De cele mai multe ori, conducătorii auto trec cu vederea verificările periodice ale uleiului de motor, fapt care duce la daune majore și cheltuieli mult mai mari în timp. Așadar, este important să mergi la service pentru o verificare a vehiculului tău și să afli ce culoare trebuie să aibă uleiul de la joja mașinii, pentru o bună funcționare!

Ce culoare trebuie să aibă uleiul de la joja mașinii

Uleiul de motor are un rol destul de important în buna funcționare a motorului, fiind în mare parte responsabil de fiabilitatea componentelor acestora.

Drept urmare, și calitatea uleiului trebuie să fie una bună, în concordanță cu cel specificat de producătorul mașinii.

Specialiștii recomandă verificarea uleiului de motor lunar, mai ales când urmează să mergeți într-o călătorie mai lungă cu mașina.

De asemenea, importantă este și culoarea uleiului. Puțini șoferi știu ce culoare trebuie să aibă uleiul de la joja mașinii. Pentru a face o verificare a uleiului, nu e nevoie de mare inginerie.

Culoarea uleiului de motor îi ajută foarte mult pe șoferi atunci când nu mai știu perioada exactă de înlocuire a uleiului și a filtrelor. De regulă, culoarea uleiului de la joja mașinii arată nivelul de uzură al uleiului, dar și starea motorului vehiculului.

De reținut este faptul că, deși culorile uleiului indică lucruri diferite, o diferență de nuantă nu înseamnă neapărat că există o problemă la motorul mașinii.

Așa verifici nivelul și culoarea uleiului de la joja mașinii

În zilele noastre, toate mașinile cu motor termic folosesc ulei pentru lubrifierea motorului. De obicei, dacă uleiul se degradează sau scade sub nivelul minim, atunci apar defecțiuni majore ale automobilului. Din fericire, verificarea uleiului este o operațiune extrem de simplă.

Prima dată se introduce tija în ulei, se scoate și se verifică nivelul uleiului. Dacă nivelul este sub linia inferioară a tijei, este necesar să suplimentezi rezervorul, fără a depăși nivelul maxim. De asemenea, dacă tija s-a înnegrit, înseamnă că uleiul nu și-a pierdut din calitate.

Cei mai mulți șoferi nu știu că uleiul de motor are de obicei culoarea de chihlimbar, însă acest lucru diferă de la producător la producător. Dacă uleiul de la motor are o nuanță mai închisă, nu înseamnă că este uzat.

De obicei, dacă nu mai știm când am efectuat ultimul schimb de ulei, putem compara uleiul de la jojă cu cel pe care îl ai rezervă în bidon.

Uleiul nou are culoarea chihlimbarului

Așa cum am menționat mai sus, în mod normal, uleiul nou are culoarea chihlimbarului. Dacă verificăm uleiul și acesta are o culoare lăptoasă, înseamnă că există o scurgere la garnitura de chiulasă, una lichidul de răcire ajunge în baia de ulei și îl contaminează. În plus, mașina va scoate mai mult fum alb și își va pierde din lichidul de răcire mai repede.

Ce culoare trebuie să aibă uleiul de la joja mașinii. Dacă uleiul este de culoare crem sau spumos, acest lucru nu este deloc bun. Reprezintă o contaminare cu lichid de răcire, iar vehiculul nu ar trebui să scoată fum pe evacuare.

Mai mult de atât, dacă culoarea uleiului de la motor este întunecată, este esențial să mergeți la service. De multe ori, culoarea uleiului este mai uzată datorită faptului că s-a depășit limita maximă de kilometri recomandată de producător.

În schimb, dacă uleiul de la motorul mașinii este întunecat și gros, este posibil ca acesta să fie contaminat cu impurități și reziduri și supus la supraîncălzire. În acest caz, se recomandă o revizie tehnică de urgență.

Pentru a te asigura că uleiul de motor este în condiții optime, trebuie să verifici constant nivelul și culoarea acestuia. De fiecare dată când pleci la drum, este musai să îl verifici, pentru a preveni apariția problemelor. De regulă, unele tipuri de ulei rezistă cam 5.000 de km, altele 10.000 de km, poate chiar și 20.000 de km.

Cum afli nivelul de ulei la mașinile fără jojă

Mașinile mai moderne nu mai sunt prevăzute cu jojă, iar nivelul de ulei al acestora sunt citite de senzori și transmiși computerului de bord. Astfel, nivelul de ulei poate fi citit cu ușurință pe ecranul bordului mașinii.

Această metodă este una simplă și rapidă și oferă șoferului posibilitatea să nu mai aprecieze vizual starea uleiului. Cu toate acestea, este important ca reviziile tehnice ale mașinii să fie respectate cu sfințenie.