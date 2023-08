Ce conține înregistrarea de pe camera GoPro pe care Sebastian o purta la el în momentul accidentului de la 2 Mai. A fost făcută publică

„Deci de la trunchi în jos… nici nu pot să-i văd picioarele.(…) O jumătate de om!” – Reacțiile disperate ale celor care au sărit în ajutorul tinerilor spulberați de autoturismul condus de Vlad Pascu. A fost făcută publică înregistrarea de pe camera GoPro pe care Sebastian o purta la el în momentul accidentului de la 2 mai. Vă avertizăm, urmează informații și declarații cu un puternic impact emoțional.

După ce și-a înmormântat fiul, tatăl lui Sebastian a făcut o descoperire dureroasă. În borseta tânărului ucis în accidentul din stațiunea 2 Mai se afla aparatul de filmat al tânărului. Dispozitivul a început să înregistreze exact în momentul impactului.

Înregistrarea tulburătoare, ce surprinde sunetele groazei, disperării celor care i-au văzut pe tinerii spulberați de mașina la volanul căreia se afla Vlad Pascu, a fost publicată de cei de la Observator News. Rănile suferite de Sebi i-au îngrozit pe martori. Tânărul nu a avut nicio șansă să fie salvat.

Te-ar putea interesa și: Răsturnare de situație în cazul șoferului drogat de la 2 Mai. Ce s-a descoperit în raportul toxicologic

Vă avertizăm, urmează informații și declarații cu un puternic impact emoțional.

Voce femeie: Ce este acolo?… Aţi sunat la poliţie? Sunaţi acum…

Voce bărbat: Staţi liniştită

Voce femeie: Alesia, nu te duce, Alesia!

Voce femeie: Sună! Sună, nu-mi vine să cred! Vai!

Voce bărbat: Veniţi încoace!

Voce bărbat: E jumătate, Doamne!

Voce femeie: E jumătate! Băi, nu-mi vine să cred …! Nu, nu, nu!

Voce bărbat, se vaită: Au!

Voce femeie: Unu, doi sau câţi sunt?

Voce îndepărtată bărbat, ţipă: Nu! Nu vezi că a murit?! … L-a călcat… (neinteligibil).

Voce femeie, vorbeşte la 112: …O persoană… Ieşire spre Vama Veche, este o persoană călcată pe stradă.

Voce femeie, vorbeşte la 112: Nu am văzut accidentul, am văzut doar persoana.

Voce bărbat, posibil ambulanţier: Este mort… Staţi aşa. Cine mai are nevoie de îngrijiri?

Voce femeie: Ai grijă, ai grijă, ai grijă!

Voce bărbat, posibil ambulanţier: Cine are nevoie de îngrijiri, de aici?

Voce femeie, vorbeşte la 112: Da, da. Deci de la trunchi în jos… nici nu pot să-i văd picioarele.(…)

Voce femeie, pe fundal: Jumătate de om, efectiv!

Voce bărbat: A venit în viteză! Şi a plecat!

Voce femeie: Aţi văzut?

Voce femeie: Frate, dar nu pot să mă uit!

Voce bărbat: Hai, măi, du-te mai în urmă.

Voce femeie: Haide! Nici nu pot să mă uit…

Voce femeie: Nu-mi vine să cred!

Voce bărbat: O victimă care e moartă şi două persoane care au nevoie de ajutor.

Voce bărbat: Erau mai mulţi, de fapt. (…)

Voce bărbat: Două victime. Una aici, de fapt jumătate aici. O victimă acolo.

Voce femeie ambulanţă: Întreagă acolo şi jumătatea cealaltă…

Voce bărbat: Da, acolo e capul zdrobit.

Voce femeie ambulanţă: Ok, ok, am înţeles, da!

Voce bărbat: Încă o victimă la SMURD, mâna ruptă!

Voce victimă: Da, mă doare rău, am mâna ruptă!

Voce femeie ambulanţă: Frate, dar unde e maşina lor? Nu înţeleg?

Voce bărbat: Nu, a fugit!

Voce femeie ambulanţă: A, eraţi pe jos?

Voce bărbat: Câte victime sunt?

Voce bărbat1: Două!

Voce bărbat: Două şi?

Voce bărbat: În afară de cei doi mai sunt?

Voce femeie: E o puştoaică la ei. Deci erau toţi trei, sau toţi patru, pe ăştia doi i-a luat din plin şi i-a aruncat şi…