Ce conține cafeaua Nescafe, de fapt. InfoCons a dat alerta, detaliul de pe etichetă pe care niciun român nu l-a citit

Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din lume, apreciată pentru aroma sa distinctivă și efectele stimulante. Însă, puțini dintre noi se gândesc la compoziția exactă a cafelei pe care o cumpărăm din magazin. Iată o privire detaliată asupra ingredientelor și compușilor care se găsesc în cafeaua din comerț. Protecția Consumatorului din România are detalii cheie.

Cafeaua din magazine conține aditivi alimentari

La baza oricărui tip de cafea stau boabele de cafea, care sunt semințele plantei Coffea. Cele mai comune tipuri de boabe de cafea sunt Arabica și Robusta. Boabele de cafea sunt prăjite pentru a dezvolta aroma și gustul caracteristic. Gradul de prăjire (ușoară, medie sau intensă) afectează nu doar aroma, ci și conținutul de cofeină și alți compuși chimici.

Protecția Consumatorului InfoCons a realizat un studiu pe cafeaua gata preparată ce se regăsește pe piața din România, având drept producători / distribuitori: Albalact S.A.; Coffee Trade Support and Distribution SRL; Danone PDPA S.R.L; SC HELL ENERGY SRL; Kaufland Romania SCS; SC Meggle Romania SRL; Muller Dairy RO SRL; Rauch Romania și Sole Mizo Romania SRL.

Brandurile sub care sunt comercializate produsele sunt Alpro; HELL; K – to go; K – Classic; Meggle; Mizo; Muller; Nescafe; Rauch; Starbucks și Zuzu.

În urma verificării etichetei cafelei din magazine, 92.85 % din produse au în compoziție ca prim ingredient lapte (de vacă / pasteurizat / integral / semi-degresat / degresat parțial), 4.76 % din produse au în compoziție ca prim ingredient cafea și 2.38 % din produse au în compoziție ca prim ingredient apă.

Detalii de la InfoCons

Din punct de vedere al procentajului de grăsime al laptelui, InfoCons a stabilit că 6,6 % dintre produsele studiate au în compoziție 3,3 % grăsime; 6,6 % dintre produsele studiate au în compoziție 3,1 % grăsime; 6,6 % dintre produsele studiate au în compoziție 3 % grăsime; 26,66 % dintre produsele studiate au în compoziție 2 % grăsime; 6,6 % dintre produsele studiate au în compoziție 1,8 % grăsime; 6,6 % dintre produsele studiate au în compoziție 1,5 % grăsime; 6,6 % dintre produsele studiate au în compoziție 1,1 % grăsime și 33,33 % dintre produsele studiate au în compoziție 1 % grăsime.

Potrivit Protecției Consumatorului, din punct de vedere al conținutului de lapte, 3,22 % dintre produsele au în compoziție 58 % lapte; 6,45 % dintre produsele au în compoziție 70% lapte; 12,90 % dintre produsele au în compoziție 71% lapte; 3,22 % dintre produsele au în compoziție 74% lapte; 41,93 % dintre produsele au în compoziție 75 % lapte; 3,22 % dintre produsele au în compoziție 77 % lapte; 6,45 % dintre produsele au în compoziție 78 % lapte; 9,67 % dintre produsele au în compoziție 91 % lapte; 6,45 % dintre produsele au în compoziție 93 % lapte; 3,22 % dintre produsele au în compoziție 95 % lapte; 3,22 % dintre produsele au în compoziție 96 % lapte.

Cât lapte are cafeaua din comerț

În ceea ce privește tipul de lapte, situația este următoarea: 2,56 % dintre produse au în compoziție Lapte degresat parțial; 10,25 % dintre produse au în compoziție Lapte integral; 12,82 % dintre produse au în compoziție Lapte pasteurizat; 15,38 % dintre produse au în compoziție Lapte semi-degresat; 23,07 % dintre produse au în compoziție Lapte de vacă și 35,89 % dintre produse nu menționează tipul , folosind doar cuvântul „lapte”.

Iar cantitatea de cafea este următoarea: 5 % dintre produse conțin 1,5 % cafea; 5 % dintre produse conțin 2 % cafea; 5 % dintre produse conțin 12,5 % cafea; 5 % dintre produse conțin 13 % cafea; 5 % dintre produse conțin 15 % cafea; 10 % dintre produse conțin 17 % cafea; 5 % dintre produse conțin 18 % cafea; 10 % dintre produse conțin 19,3 % cafea; 5 % dintre produse conțin 19,4 % cafea; 15 % dintre produse conțin 19,8 % cafea; 10 % dintre produse conțin 20 % cafea; 5 % dintre produse conțin 24,8 % cafea, 5 % dintre produse conțin 27 % cafea.

Numărul de E-uri din cafea

Din punct de vedere al aditivilor alimentari, susține Protecția Consumatorului, 85 % din produse au în compoziție cel puțin un aditiv alimentar (E-uri)! Iar numărul de aditivi alimentari variază între 0 – 5:

4.76 % dintre produsele studiate au în compoziție 5 E-uri (aditivi alimentari);

7.14 % din produse au în compoziție 4 E-uri (aditivi alimentari);

21.42 % din produse au în compoziție 3 E-uri (aditivi alimentari);

30.95 % din produse au în compoziție 2 E-uri (aditivi alimentari);

28.57 % din produse au în compoziție 1 E (aditivi alimentari);

7.14 % din produse nu au în compoziție E-uri (aditivi alimentari).

Cantitatea de zaharuri, raportată la 100 de grame de produs, este cuprinsă între 3,5 g și 11,5 g!