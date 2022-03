Ce cadou a primit un român care a cazat 11 ucraineni refugiați la el acasă: ‘Eu dormeam la ora aia’

Un român inimos a dorit să întindă o mână de ajutor unui grup de 11 ucraineni fugiți din calea războiului. Acesta i-a cazat la el acasă pe refugiați, le-a oferit de mâncare și le-a creat toate condițiile ca ei să se simtă liniștiți și în siguranță. Însă nu mică i-a fost mirarea românului nostru când, în ziua plecării, s-a trezit cu un cadou inedit. Iată ce surpriză i-au făcut refugiații gazdei lor.

Dacă ar fi să identificăm un lucru bun în toată tragedia din Ucraina, ar fi acela că românii au demonstrat că nu și-au pierdut compasiunea față de semenii lor, indiferent de naționalitatea, etnia, apartenența politică sau religia acestora. Încă din primele zile ale conflictului militar, conaționalii noștri au sărit să își ajute vecinii fugiți din calea bombardamentelor cum au putut ei mai bine: cu hrană, îmbrăcăminte, transport, cazare și în general cu tot ce aveau nevoie refugiații.

Despre umanitatea de care dau dovadă românii a scris pe pagina sa de Twitter și jurnalistul Shaun Walke de la The Guardian.

„Tocmai am plecat din Ucraina în România. Cozi uriașe de peste 6 ore în zăpadă și vînt, cauzate de controalele de la granița cu Ucraina. Pe partea României mîncare, băuturi calde, autobuze gratuite, ajutor, voluntari, amenajare camere. Călătorie gratuită cu trenurile. Caz de manual al unei abordări civilizate și umane a refugiaților”, a scris scris acesta.

Fără să stea pe gânduri, un român cu suflet mare a primit la el acasă 11 ucraineni din Kiev care abia trecuseră granița. Le-a oferit de mâncare și le-a permis acestora să rămână peste noapte. A doua zi aceștia ar fi trebuit să plece, doar că l-au rugat pe bărbat să le îngăduie să mai stea încă o noapte la el. Românul a acceptat pe loc.

În dimineața următoare, la plecare, gazda a avut parte de supriza vieții lui. A rămas atât de impresionat încât a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Tânărul a povestit cum refugiații s-au trezit dimineața în jurul orei 5:00 și s-au apucat de curățenie. Au dat cu mătura, cu mopul, au făcut paturile și au lăsat lună peste tot.

Însă ceea ce l-a impresionat și mai tare pe român a fost gestul ucrainenilor de a îi oferi acestuia un cadou.

Sa va spun „patania” mea cu un grup de 11 refugiati ucraineni din Kiev. Scurt: sambata au ajus la mine, cazat, mancat, dormit trebuiau sa plece duminica dimineata spre granita ungara(Nadlac in prima faza.). Sambata noaptea mi-au scris, eu fiind la un eveniment si munceam, daca pot sa-i mai cazez o zi, bineteles am incuvintat.

Astazi la plecare s-au trezit in jurul orelor 05:00, eu dormind butuc, si-au aranjat paturile, au maturat, dat cu mopul in casa, curatat baia si pe deasupra mi-au lasat si un cadou de desprtire sau revedere si anume un cuier pe roti. Nu am vrut sa-l accept, dar au zis ca e cadoul lor pentru mine si s-ar bucura sa il accept. Concluzia: omenia nu are apartenenta etnica, religioasa, politica sau ce o mai fi, omenia si educatia se „cultiva”. #respect”, este mesajul postat de românul primitor.