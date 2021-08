Ce avere are ministrul Raluca Turcan. Bijuteriile costă 12.000 de euro

Ce scrie în declarația de avere a Ralucăi Turcan? Doar bijuteriile ministrului valorează 12.000 de euro. Ce bunuri deține oficialul în vârstă de 45 de ani? Documentul oficial i-a uimit pe unii români.

Raluca Turcan, bijuterii în valoare de 12.000 de euro: ce mai scrie în declarația de avere?

Membrul fondator al Partidului Liberal Democrat are 45 de ani și a atras de-a lungul timpului multe antipatii în rândul românilor. Aceasta a fost președinte interimar al PNL din anul 21 decembrie 2016, după ce Alina Ghiorghiu a demisionat, până pe data de 17 iunie 2017.

De asemenea, oficialul este economist și specialist în comunicare și relații publice. Mai mult decât atât, aceasta a contribuit la creștere Partidului Național Liberal și a făcut parte din echipa lui Theodor Stolojan în perioada în care bărbatul era președinte al PNL.

Terenuri și conturi

Conform declarației sale de avere din anul 2020, politicianul deține un teren agricol în Constanța, achiziție făcută în anul 2006. Terenul are o suprafață de 3.000 de metri pătrați.

De asemenea, ea mai are și un teren extravilan în județul Ilfov, cumpărat tot în 2006, dar și o suprafață de 1.000 de metri pătrați. Raluca Turcan mai deține și un apartament în Sibiu ce a fost cumpărat în 2007, de 102 metri pătrați, arată ziare.com.

Politicianul se bucură de bijuterii în valoare de 12.000 de euro, conduce o mașină marca Toyota fabricată în 2008 și precizează în documentul oficial că are o datorie la bancă sub forma unui card de credit în valoare de 19.580 de lei. Politicianul a declarat 12 active financiare alături de soțul ei, Valeriu Turcan.

Conturi curente lei/euro

1. Raluca Turcan – cont curent – 15.730 de lei

2. Raluca Turcan – cont curent – 6526 de euro

3. Valeriu Turcan (sotul Ralucai Turcan) – cont curent – 9.058 de lei

Valeriu Turcan – cont curent – 212.370 de lei + 50.139 de euro

5. Raluca Turcan – cont curent – 17.469 de lei

6. Valeriu Turcan – cont curent – 161.402 de lei

7. Valeriu Turcan – cont curent – 50.632 de euro

8. Raluca Turcan – cont curent – 24.176 de euro

La cele menționate se mai adaugă patru fonduri de investiții sub forma unor asigurări și pensii private. Soțul acesteia are și acțiuni la S.I.F. Muntenia, Arthur and Regents SRL si SC Newgate Veritas SRL.

Cât câștigă anual Raluca Turcan

-122.260 de lei, indemnizatie de la Parlamentul Romaniei

-22.593 de lei, indemnizatie de la Guvernul Romaniei

Detalii

Raluca Turcan s-a născut în anul 1976 în Botoșani și a urmat cursurile liceului „A. T. Laurian”. A absolvit în anul 1999 Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale. În 2011 aceasta a urmat cursul postuniversitar de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale: Securitate și Bună Guvernare.