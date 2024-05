Ce au pățit mai mulți români care au călătorit cu trenul din București la Istanbul. Au făcut totul public: “Am crezut că murim”

Istanbul se numără printre destinațiile turistice preferate de români. În fiecare an, mii de turiști aleg să plece cu trenul din București în Istanbul, datorită costului mai mic de transport. Cu toate acestea, experiența nu este una tocmai plăcută, au spus mai mulți români.

Grecia și Turcia sunt două dintre cele mai căutate destinații turistice. Pachetele de vacanță sunt ieftine, în special dacă le cumpărați din timp. Majoritatea românilor care merg în Turcia nu aleg capitala țării, ci Istanbul, fiind cel mai vizitat oraș.

Când vine vorba despre transporta, mulți preferă să meargă cu trenul, datorită faptului că este mai ieftin. Există mai multe forumuri pe rețelele de socializare unde românii își împărtășesc experiențele pe care le-au avut în Turcia sau spre Turcia.

O internaută a întrebat cum a fost călătoria cu trenul de la București către Istanbul, iar răspunsurile nu au fost unele încurajatoare. Majoritatea oamenilor s-au plâns de faptul că durata călătoriei este foarte lungă, circa 20 de ore. Unii au spus că au avut parte de aer condiționat, în timp ce alții nu.

„A fost groaznic pot spune…zici ca mergi cu mocănița și nu vei mai ajunge vreodată… de condițiile din tren ce pot sa spun ..am avut cușetă de dormit și aer condiționat .Cel mai bine este cu autocarul sau mașina personală,” a fost unul dintre comentarii.

„Dacă va puteți închipui un tren internațional FĂRĂ AER CONDIȚIONAT în plină vara, acesta este. Am crezut că murim. Noroc că am avut un vagon doar pentru noi și am putut stă în chiloți. Apă la baie avea cam 60 de grade, îți rănea mâna. Fără draperii, leșinați în plin soare. Stat o grămadă în stații, găsit oameni care încercau să treacă fraudulos frontieră. Luați avionul! ” a spus o altă internaută.