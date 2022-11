Ce au făcut Cătălin Scărlătescu și, iubita lui, Doina Teodoru la America Express. S-a aflat totul!

Bucătarul Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru, sunt concurenți în cadrul noului sezon al showului TV de la Antena 1, America Express. Dacă la început cei doi au avut o relație secretă, acum au hotărât să o facă cunoscută direct la TV.

Bucătarul de la Chefi la Cuțite, Cătălin Scărlătescu, a hotărât să mai schimbe decorul astfel că participă la emisiunea America Express, alături de iubita lui, Doina Teodoru.

Cei doi se cunosc de aproximativ un an, iar la început și-au ținut relația la secret. Acum, cei doi au hotărât să participe ca și cuplu la showul de la Antena 1, acolo unde între ei a avut loc și o primă ceartă.

Cearta dintre celebrul bucătar și iubita lui a avut loc în fața camerelor deluat vederi, astfel că martori au fost toți românii telespectatori.

Motivul pentru care cei doi s-au certat este acela că vor să fie cât mai buni în cadrul emisiunii. De altfel, cei doi au și recunoscut că au avut unele divergențe.

Doina Teodoru, încântată de experiența America Express

Trecând peste momentele tensionate din timpul filmărilor, iubita lui Cătălin Scărlătescu spune că este încântată de participarea la America Express.

„Mie mi-a plăcut foarte mult, eu aș mai face asta dacă s-ar putea, n-aș spune nu. A fost foarte greu, am întâlnit multe probe care ne-au făcut să ne descoperim unul pe celălalt. Eu, personal, mi-am văzut și limitele și mi-am dat seama că am crescut pentru că am fost mult mai blândă cu mine, am înțeles că astea sunt limitele mele și e în regulă, mă accept și mă iubesc pentru asta. Am încercat să depășesc aceste limite, uneori am reușit, alteori, nu.

Este adevărat, eu și Cătălin am avut ceva dispute, dar împrejurările acolo sunt de-așa natură și, când ajungi la limitele respective, ai două opțiuni: fie treci de ele, fie rămâi acolo. Însă per total a fost o experiență extraordinară și ne-a apropiat mult”, a declarat actrița Doina Teodoru.