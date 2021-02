Ce au căutat românii pe Google în pandemie, de fapt. Până și specialiștii sunt șocați

Am renunțat la pungi mari și mici, la banii cash, facem cumpărături în cantități mai mari și încercăm să ne alimentăm sănătos pentru a fugi de boală. În mai bine de un an, cât a trecut de la izbucnirea pandemiei, ni s-au schimbat obiceiurile. Acum cumpărăm prin clickuri, îndreptându-ne spre sfera online, și plătim totul cu cardul. Și tot în mediul virtual am găsit și detalii punctul de interes al majorității în aceste vremuri: gătitul. Căutările pe Google pentru rețete au crescut masiv.

Românii, bucătari de meserie în pandemie. Rețetele pe care le-au căutat pe Google

Căutările românilor pe zona de rețete și gătit au atins apogeul în luna aprilie a anului trecut, când România era în carantină, arată o analiză SRD Media și Bookingham. Rețetele pentru ciorbe, ardei umpluți și chifteluțe au fost printre cele mai populare.

Potrivit datelor, s-au înregistrat peste 11,5 milioane de căutări pentru informații și rețete, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 5 milioane, comparativ cu luna aprilie a anului 2019, când era de 6,2 milioane de căutări în domeniul culinar. În total, peste 74 de milioane de căutări în domeniul culinar în anul 2020, față de 54 de milioane din 2019. Situația a revenit la normal în luna mai.

Ciorba de perișoare a fost pe locul întâi. A avut aproape 770.000 de căutări doar în 2020.

Ciorba rădăuțeană a fost pe locul secund, cu aproape 630.000 de căutări.

Locul trei a fost ocupat de ardeii umpluți, aproape 400.000 de oameni dorind să afle rețeta.

Peste 300.000 de români au căutat modul de preparare al chifteluțelor.

Plăcinta de mere a fost și ea la mare căutare, 600.000 de români vrând să știe lista de ingrediente, iar clătitele americane cu fost accesate de peste jumătate de milion.

Ce au cumpărat românii online în pandemie

Știam și noi din experiențele personale că facem cumpărături online, dar nu știam cât de mulți suntem, iar aici ne ajută studiul iVox.ro, Blugento. Migrarea în masă către magazinele online pe timpul pandemie a fost confirmată de cifre. Dacă anul trecut mai puțin de un sfert din populație făcea cumpărături pe Internet, în primele luni de pandemie, de două ori mai mulți oameni au cumpărat cel puțin o dată de la un magazin online.

Aproape jumătate dintre românii care folosesc internetul și-au cumpărat produsele de bază prin clickuri. În primul rând au luat alimente, în proporție de 48%. Aceste au fost urmate de haine, încălțăminte și accesorii, 36%, cafea și ceaiuri, 35%, și în procent de 34% cosmetice.