Ce afaceri are Nadia Comăneci în SUA. În ce a investit banii pe care i-a câștigat din gimnastică

Gimnasta fenomen și-a construit o viață de poveste în America. Dar puțini știu ce afaceri are Nadia Comăneci în SUA. Fosta sportivă și-a investit cu grijă banii câștigați din gimnastică și se bucură acum de toate eforturile pe care le-a făcut de-a lungul carierei sale impresionante.

Nadia Elena Comăneci, pe numele ei completă, s-a născut pe 12 noiembrie 1961 în Onești, Bacău. Are 1,63 înălțime și 57 de kilograme. Are 61 de ani, este căsătorită și are un fiu.

Este cunoscută drept prima gimnastă din lume care a primit nota zece într-un concurs olimpic de gimnastică.

A câștigat cinci medalii olimpice de aur și este considerată una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX și printre cele mai bune gimnaste ale lumii.

Nadia Comăneci este primul sportiv român inclusiv în memorialul Internațional Gymnastics Hall of Fame.

A fost botezată după Nadeja, eroina unui film. Prima oară a concurat la nivel național în 1970, ca membră a echipei orașului său.

A început antrenamentele cu Bela Karolyi și Marta Karolyi. Pe când avea 13 ani, a câștigat trei medalii de aur și una de argint la Campionatele Europene din 1975, de la Skien, Norvegia.

A devenit la 14 ani o stea a Jocurilor Olimpice de Vară din 1976 de la Montreal, Quebec.

Este prima gimnastă cu scorul perfect la olimpiadă și a obținut trei medalii de aur, una de argint și bronz.

În România a fost decorată cu medalia de aur Secera și Ciocanul. A participat și la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova și s-a clasat pe locul doi la individual compus. A pierdut titlul la bârnă, dar a câștigat și o nouă medalie de aur, la sol și una de argint, cu echipa.

Imediat după Jocurile Olimpice de la Moscova. În 1989, a trecut ilegal granița româno-maghiară și a solicitat azil politic guvernului SUA.

Și-a petrecut următorii ani promovând haine pentru gimnastică și echipament de aerobică.

În 1994 s-a logodit cu americanul Bart Conner și s-a întors în România. S-au căsătorit în țară în 1996. A avut o viață interesantă după ce s-a retras din gimnastică.

Nadia Comăneci și soțul ei s-au stabilit în Oklahoma și fosta gimnastă a devenit cetățean american în 2001.

Ea a fost o populară personalitate TV și comentator la concursurile de gimnastică. A lucrat pentru mai multe televiziuni celebre, inclusiv NBC, ABC și ESPN.

Dar Comăneci este, de asemenea, o femeie de afaceri de succes. Ea deține o companie producătoare de echipamente de gimnastică numită „Gymnix” și este implicată în alte câteva afaceri.

Fosta gimnastă este ambasador al UNICEF și a fost implicată în mai multe acțiuni umanitare. Ea a lucrat pentru a sensibiliza publicul cu privire la problemele copiilor și pentru a promova educația și asistența medicală.

A scris, de asemenea, mai multe cărți, inclusiv o autobiografie, „Scrisori către o tânără gimnastă”, și o carte pentru copii, „Little Star”.

A primit numeroase premii și recunoașteri pentru contribuțiile sale la gimnastică și la activitatea umanitară. În 2017, a fost inclusă în International Gymnastics Hall of Fame.

Viața Nadiei Comăneci este una liniștită acum, în State. Imaginea de sportivă de succes a ajutat-o în afacerile pe care le are peste ocean. Se pare că Nadia a reușit să strângă o sumă impresionantă de bani în America.

Site-ul playersbio.com scrie că fosta gimnastă ar avea o avere de aproximativ 10 milioane de dolari. Comăneci a ajuns în SUA când cariera ei era pe val. Notorietatea i-a adus o mulțime de oferte.

Multe companii au vrut să o aibă pe sportivă ca imagine, așa că nu i-a fost greu să facă bani. Soțul ei a decis să își deschidă o școală de gimnastică în Oklahoma, acolo unde s-au stabilit în 1991.

Nadia și-a investit o parte din bani și în România. Dar pe lângă banii din reclame și contracte de imagini, fosta gimnastă are contracte cu posturi importante din SUA, care o angajează pe post de comentator sportiv la competiții importante.

A încasat bani și din contractul de exclusivitate cu presa de la nunta cu Bart Conner, dar și când a arătat primele imagini cu fiul său, Dylan.

Cât despre medaliile de aur și argint pe care le-a câștigat, sportiva a mărturisit că le-a depus într-un seif.

Nadia Comăneci s-a implicat activ în acțiuni caritabile de-a lungul carierei sale. Ea a sprijinit diverse cauze legate de copii, educație și sănătate și a colaborat cu mai multe organizații pentru a sensibiliza publicul și a strânge fonduri.

În calitate de ambasador al bunăvoinței UNICEF, Comăneci a fost implicată în campanii și programe menite să îmbunătățească viața copiilor din întreaga lume. Ea a vizitat țări precum Etiopia, Haiti și Vietnam pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la protecția copiilor, imunizare și educație.

Pe lângă activitatea sa în cadrul UNICEF, Comăneci a susținut și alte câteva organizații caritabile, printre care Special Olympics, Muscular Dystrophy Association și Laureus Sport for Good Foundation.

De asemenea, și-a înființat propria fundație, Clinica pentru copii Nadia Comăneci, care oferă asistență medicală și stomatologică copiilor defavorizați din România.

Angajamentul fostei sportive față de cauzele caritabile a fost recunoscut de numeroase organizații. Ea a primit mai multe premii pentru activitatea sa umanitară, inclusiv „Premiul de excelență” din partea Asociației Distrofiei Musculare și „Premiul pentru protecția copilului” din partea Guvernului României.

Dedicarea Nadiei Comăneci pentru filantropie a avut un impact semnificativ asupra vieții multor copiilor.

A existat o controversă în jurul vârstei Nadiei Comăneci în timpul Jocurilor Olimpice din 1976, deoarece unii au speculat că era minoră, ceea ce era împotriva regulamentului. Cu toate acestea, acuzațiile nu au fost niciodată dovedite, iar Comăneci și antrenorii ei au negat orice abatere.

Plecarea din România. În 1989, Comăneci și soțul ei, Bart Conner, au dezertat din România în Statele Unite în timp ce se aflau într-un turneu în țară.

„În 1989 venise timpul să plec. Decizia a fost dificilă deoarece mi-a afectat familia. Am avut puţin timp de gândire, dar, sincer vă spun, mi-am urmat intuiţia.

Altcineva a venit cu ideea, eu doar am acceptat. Am ajuns la graniţă, am fugit printr-o zonă interzisă şi, după ce am ajuns în Ungaria, am traversat graniţa în Austria. A fost periculos, dar nu aveam altă alegere…

Nu am putut să le spun celor din familie că voi pleca. Am plecat având la mine doar hainele pe care le purtam în acea zi. Cu familia am luat legătura abia după Revoluţie“, spunea sportiva, în 2012.