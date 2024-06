Ce a vrut să transmită Kate Middleton prin prima sa apariție publică din 2024. Abia acum s-a aflat mesajul ei puternic

Cu ocazia evenimentul de anvergură, „Trooping the Colour”, a putut fi văzută și Prințesa de Wales, pentru prima dată de la diagnosticul dur dat de medici. Dar, imediat după eveniment, tabloidele au încercat să descifreze ce a vrut să transmită Kate Middleton prin prima sa apariție publică din 2024, iar mesajul ei se pare că este unul puternic.

Kate Middleton la prima sa apariție publică din 2024

Cu ocazia „Trooping the Colour”, Kate Middleton a luat decizia de a-și face prima apariție publică din acest an, dar cu extrem de multe restricții din partea medicilor, aflându-se în continuare sub tratament.

La eveniment, ceea ce a atras atenția la Prințesa de Wales a fost âinuta aleasă pentru „Trooping the Colour”, iar cei care au analizat-o spun că, de fapt, a fostt o declarație extrem de puternică.

Prințesa de Wales a arătat șic într-o rochie albă Jenny Packham, făcând prima apariţie publică din 2024, pe fondul tratamentului continuu pentru cancer. În loc să își cumpere o rochie nouă, ea a reciclat una veche cu o semnificație specială, potrivită pentru ocazie.

Ce a vrut să transmită Kate Middleton?

Prințesa în vârstă de 42 de ani a purtat pentru prima dată mantia cu mâneci lungi la un eveniment de precoronare a regelui Charles al III-lea în mai 2023, dar a refăcut modelul pentru a arăta proaspăt pentru a doua sa ieșire, schimbând talia neagră simplă originală cu una cu dungi și adăugând o fundă veselă la decolteu.

„Trooping the Colour”are loc în fiecare an pentru a sărbători ziua de naștere oficială a monarhului și, având în vedere că regele în vârstă de 75 de ani luptă, de asemenea, împotriva cancerului, alegerea sa de a reface o rochie cu care a debutat în timpul weekendului încoronării sale este deosebit de semnificativă, spun analiștii regali. Susan Kelley, care conduce popularul blog regal de modă „What Kate Wore”, spune:

„Aceasta este doar a treia oară când prințesa a repurtat o rochie pentru acest eveniment. Look-ul a semnalat respectul pentru socrul ei, regele Charles, deoarece a fost purtat pentru prima dată la un prânz precoronare de profil înalt. Au existat, de asemenea, legături emoționale semnificative în alte ocazii în care Kate Middleton a ales s-o repoarte pentru Trooping the Colour, cum ar fi rochia ei alb Alexander McQueen haina văzut pentru prima dată la botezul prințesei Charlotte și tinuta ei 2022 Platinum Jubilee, pe care a purtat-o la un eveniment anterior cu Regina Elisabeta. Acest tip de decizii necesită multă gândire și, adesea, prin alegerile vestimentare ale prințesei se transmit mesaje”, spune Susan Kelley.

S-a aflat care a fost mesajul ei puternic

Deși unii analiști spun că s-ar putea ca și simțul practic să fi stat la baza alegerii acestei ținute speciale, alții sunt de părere că a fost vorba de un cu totul altfel de mesaj, unul puternic, de susținere a regelui, dar și a celor care se luptă cu o astfel de boală extrem de dură.

„În ultimii ani, am văzut-o pe Kate făcând frecvent alegeri vestimentare conștiente, cum ar fi să se îndepărteze de fast fashion, să cumpere haine vintage și să poarte din nou piese pe care le-a achiziționat în timpul facultății. În plus, poartă din ce în ce mai des haine de la branduri ecologice și cumpără articole de îmbrăcăminte care sunt fabricate din materiale durabile”, spune un alt analist.

Desigur, aceasta nu este prima dată când a dat o astfel de notă la una dintre vestimentațiile sale. Kate Middleton a ales câteva accesorii încercate și adevărate pentru „Trooping the Colour”, purtând bijuterii cu perle de la Cassandra Goad, dar și pantofii ei favoriți Jimmy Choo albi, iar pălăria ei Philip Treacy în alb și negru a fost o nouă achiziție.

Deși Prințesa de Wales nu a fost prezentă luni la evenimentul Ordinului Jartierei din Windsor, sunt mulți cei care așteaptă o nouă apariție, cu un alt look elegant de vară, în curând.