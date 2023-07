Ce a spus ucraineanca descalificată la Mondiale pentru că a refuzat să dea mâna cu adversara sa din Rusia. Consilierul lui Zelenski a reacționat și el

Un scandal uriaș a izbucnit la Campionatele Mondiale de Scrimă de la Milano, după ce ucraineanca Olga Kharlan a fost descalificată din competiție pe motiv că a refuzat să dea mâna cu adversara sa din Rusia, Anna Smirnova. Sportiva din Ucraina a rupt tăcerea după acest incident. Ce a spus și ce reacție a avut consilierul lui Volodimir Zelenski.

Scandalul de la Milano a izbucnit la finalul luptei dintre scrimera ucraineană Olga Kharlan și rusoaica Anna Smirnova, câștigată de sportiva din Ucraina, scor 15-7. Însă, ea a refuzat să încrucișeze sabia cu adversara sa, potrivit regulamentului. „Cei doi scrimeri (…) trebuie să dea mâna cu adversarul de îndată ce este anunţată decizia”, precizează regulamentul Federaţiei Internaţionale de Scrimă (FIE), condusă până la izbucnirea conflictului de oligarhul rus Alisher Usmanov.

Astfel, rusoaica a protestat și s-a așezat pe un scaun în mijlocul sălii, de unde nu s-a mișcat timp de 50 de minute, până când organizatorii nu au descalificat-o pe Olga Kharlan. După această decizie, ucraineanca a rupt tăcerea și a spus că sportivii din țara sa nu le vor strânge niciodată mâna adversarilor din Rusia.

”Când am părăsit pista, am căzut în genunchi şi am început să plâng. A fost atât de greu pentru noi să-i vedem. Dar a trebuit să concurez şi am făcut-o. (…) Mesajul meu este că noi, sportivii ucraineni, suntem pregătiţi să-i înfruntăm pe ruşi pe terenurile de sport, dar nu le vom strânge mâna niciodată. Ei nu ne vor forţa niciodată la pace”, a spus Olga Kharlan.