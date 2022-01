Ce a refuzat Dan Negru să facă la Antena 1. Să fie motivul plecării la Kanal D?

Plecarea lui Dan Negru de la Antena 1 a venit ca un șoc în lumea televiziunii. Prezentatorul pleacă la Kanal D alături de echipa lui și multe idei inovatoare. Regele audiențelor este cunoscut pentru felul în care face show la fiecare emisiune și pentru longevitatea lui în peisajul media. Se pare că Dan Negru a plecat de la Antena 1 după ce șefii lui i-au propus un proiect. Acesta l-a refuzat și s-a îndreptat spre Kanal D, o televiziune aflată în topul celor mai de succes din România.

Dan Negru urmează să facă istorie la Kanal D, acolo unde a venit alături de echipa lui. Se pare că negocierile durează de ceva ani, iar din toamna anului trecut au fost şi mai intense, după ce Dan Negru a avut succes la Denise Rifai la emisiunea 40 de întrebări.

De altfel, Dan Negru a întrerupt negocierile pentru alte emisiuni la Antena 1 când i s-a propus o coprezentatoare.

“Pasiunile fac viaţa frumoasă. Am avut şansa ca profesia mea să-mi fie şi pasiune şi-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleaşi aspiraţii.

Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionaţi şi am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viaţă şi ne leagă aceeaşi dorinţă, aceea de a face televiziune.

Şi cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, vă propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Şi vă garantăm că va fi una grozavă!”, a spus Dan Negru, conform unui comunicat trimis de Kanal D.