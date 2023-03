Ce a răspuns Iohannis când a fost întrebat de ce nu are copii: „Ne propuneam cu siguranță să avem ceva pentru bătrânețe”

Carmen și Klaus Iohannis formează un ciplu solid de mai bine de 33 de ani, fiind deseori în atenția publicului. Faptul că nu au copii a devenit un subiect dezbătut de presă, dar și de cetățeni, mai ales că președintele României a făcut câteva afirmații menite să creeze confuzie. În urmă cu ceva timp, Klaus Iohannis a dezăvăluit de ce nu are, de fapt, copii.

Klaus Iohannis a dezvăluit în repetate rânduri că, dat fiind faptul că nu a avut copii, i-a permis să se dezvolte pe plan politic, dar să și investească în imobiliare, ceea ce l-a încurajat să meargă mai departe în cariera sa. După dezvăluirea acestor lucruri, gurile rele au creat motiv de bârfă vizavi de egoismul de care ar putea da dovadă președintele și soția, considerând că pun binele și comoditatea proprii mai presus decât a da viață.

Lucrurile nu stau deloc așa, astfel încât, liderul României a dezvăluit de ce s-a axat pe carieră și lucrurile materiale. Mai exact, el și soția sa nu au putut face copii, iar alegerile lor ulterioare au fost luate în consecința acestui aspect.

Klaus Iohannis a criticat aspru rivalii politici care s-au folosit de niște afirmații făcute izolat, formulând ulterior niște acuzații aduse preledintelui, prin care să-I creeze imaginea de om rău.

„Nu regret acele afirmații, și nici nu le-am făcut, deci nu am ce regreta. Nu, eu nu am spus așa ceva, eu am spus că am avut…fiindcă, din păcate … să nu înțeleagă cineva că intenționat nu avem copii. Din păcate nu avem copii, nu s-a putut. Și atunci am avut, sigur, resurse pentru altceva.

Eu mi-aș fi dorit mai mult decât orice să investesc aceste resurse în copii proprii, dar nu a fost să fie. Faptul că PSD a întors-o invers este o mârlănie fără margini”, a spus Iohannis, în cadrul unei conferințe la Reșița.