Ce a putut spune Anamaria Prodan despre Reghecampf. Mesaj postat la miez de noapte

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt la cuțite, însă femeia de afaceri a surprins total publicul cu un mesaj postat recent pe Instagram. Ce i-a transmis fostului soț?

La miezul nopții, Anamaria Prodan a postat, pe rețelele de socializare, un mesaj surprinzător care face referire la fostul ei soț. Chiar dacă cei doi trec printr-un divorț dificil, femeia de afaceri îl admiră în continuare pe Laurențiu Reghecampf.

Antrenorul de fotbal a avut rezultate foarte bune în ultima vreme, aducând victoria în meciuri importante contra CFR și FCSB. Anamaria Prodan și-a lăudat fostul soț pentru munca depusă.

Vedeta a fost invitată în cadrul podcastului găzduit de artistul Damian Drăghici. Cei doi au abordat mai multe subiecte, unele dintre ele personale pentru femeia de afaceri. Anamaria a declarat că, încă de mică, a fost înconjurată de arme și mașini, în loc de păpuși, și că a experimentat aproape totul.

„Am jucat fotbal în tinerețe. Tatăl meu și-a dorit foarte tare să fiu băiat. Cred că a fost, cumva, o dezamăgire când a aflat că are fată. Neavând ce să facă, m-a crescut ca pe un băiat, din toate punctele de vedere.

Când eram mică și mergeam la poligon cu tata, fetele mă întrebau: «cum a fost?» Eu vorbeam și de arme, și de mașini, iar toți se uitau la mine… în afară de băieți, care făceau roată în jurul meu, fetele fugeau. Nu am avut niciodată păpuși, chestii de-astea. Mi-am ales mereu ce a fost mai greu în viață.

În timpul facultății, terminând liceu de filologie, istorie, trebuia să scriu. Am mers și m-am angajat fără să știe nimeni, am lucrat la toate publicațiile, și pe parte de sport, și pe parte politică. Tot ce a fost pe pământul ăsta, eu am încercat. În toate domeniile. Mai puțin pe partea de sex, nu am chestii de-astea cu sex în grup, nu. În rest, am încercat absolut tot”, a declarat Anamaria Prodan.