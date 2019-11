Ce a povestit Klaus Iohannis la conferința de presă de la Galați. ”Să vedeți ce am pățit la Zagreb”

Președintele Klaus Iohannis a declarat că la Congresul PPE care a avut loc la Zagreb s-au ținut mai multe discursuri despre România, lucru care l-a impresionat. Șeful statului i-a îndemnat pe români să meargă la vot și a precizat că PSD trebuie să ajungă în Opoziție și să rămână acolo mai mulți ani.

Klaus Iohannis: „Să vedeți ce supriză am avut aseară, la Zagreb”

Klaus Iohannis a ținut un discurs politic, la Galați, apoi a povestit o întâmplare petrecută la Zagreb, la Congresul PPE, unde mai multe discursuri au fost despre România.

„Dar să vedeți ce supriză am avut aseară, la Zagreb. Acolo, la congresul PPE, s-a desfășurat și o întâlnire a șefilor de stat și guvern. Primul discurs, al doilea discurs, al treilea au fost, în esență, despre România. Mare lucru! A fost o surpriză foarte, foarte mare”, a declarat Iohannis.



Șeful statului a precizat că pentru o „Românie normală” trebuie ca PSD să nu se mai afle „la butoane.”

„Nu ne dorim luna de pe cer, dar tot românul are dreptul la o viaţă normală, la o ţară normală, la şcoli bune pentru copii, la spitale moderne pentru români, care funcţionează, la drumuri şi la politicieni care se implică”, a mai spus candidatul PNL la alegerile prezidențiale.

Klaus Iohannis le-a reamintit alegătorilor că după turul doi al alegerilor prezidențiale urmează alegerile locale și cele parlamentare din 2020. El i-a sfătuit pe români să voteze PNL.

„Semnele sunt bune, schimbarea în România se produce acum. Am reușit, în acest an, să obținem ceva la care nu se aștepta nimeni. Am reușit să schimbăm cursul istoriei în România. Ați contribuit din plin, prin votul vostru. Vă rog, vă cer să mergeți la vot”, a spus Iohannis.