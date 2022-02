Ce a pățit un român din Finlanda care a uitat să-și plătească taxele: ”O maşină neagră opreşte în faţa casei. Coboară 2 tipi, sună la uşă”

În cazul în care întârzii cu plata taxelor în Finlanda, consecințele sunt altele față de cele din România, cel puțin așa spune un român stabilit acolo, care i-a povestit prietenului său cum au reacționat autoritățile finlandeze atunci când au aflat că românul întârziase cu plata taxelor câteva zile.

Dan Popa, de loc din Sighișoara, însă stabilit în Brașov, a povestit pe Facebook o întâmplare prin care a trecut prietenul său stabili în Finlanda. Bărbatul întârziase cu plata taxelor timp de trei zile și a avut o surpriză atunci când o mașină neagră a oprit în fața casei lui.

„Băi, fii atent cum e aici! Luna trecută am uitat să-mi achit nişte taxe. M-am luat cu altele şi am uitat, pur şi simplu, nah! Azi dimineaţă, a treia zi după termenul limită de plată (de care, efectiv, uitasem), o maşină neagră opreşte în faţa casei (după cum ştii, eu lucrez de acasă de peste un an). Coboară doi tipi, sună la uşă.

Frate, din ăia din care vezi în Matrix! Costume negre, feţe sobre, lentile închise la ochelari! Erau portăreii. Eram pe punctul de a le spune că în 5 minute achit taxele, să mă milogesc de ei să mă ierte, că mă luasem cu altele şi că prostul de mine uitase… N-am mai apucat”,, i-a scris bărbatul stabilit în Finlanda prietenului său din România.