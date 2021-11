Ce a pățit Nadia Comăneci la un Revelion. „A aterizat acolo ca s-o ia la alt chef”

Ce a pățit Nadia Comăneci la un Revelion. „Zeița de la Montreal” a devenit o celebritate mondială după Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976. Acest statut nu a scutit-o însă de metodele dure de antrenament ale soților Bela și Marta Karolyi. Și nici de „atingerea” familiei Ceaușescu, ce o considera un „bun național”, dar, în același timp, o supunea și unei urmăriri continue din partea Securiotății. Un fost colaborator al echipei naționale feminine de gimnastică din acele vremuri a dezvăluit, pentru Playsport, lucruri mai puțin cunoscute din acea perioadă.

Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai Nadiei din acea perioadă a fost coregraful Geza Pozsar. Acesta a creat faimoasele exerciții la sol cu care Nadia Comăneci a intrat în memoria publicului. Geza Pozsar a „fugit” în SUA, în martie 1981, o dată cu soții Bela și Marta Karolyi, antrenorii echipei naționale de gimnastică feminină.

Nadia Comăneci a fost, permanent, un ghimpe în inima lui Bela Karolyi, furios că gloria gimnastei îl punea pe el în umbră. Folosind metode brutale, violente de antrenament, Karolyi nu a îndrăznit, totuși, să se atingă fizic de Nadia. Dar a „săpat-o pe la spate” ori de câte ori a avut ocazia.

Nadia Comăneci a fost etichetată în fel și chip de Bela Karolyi, conform spuselor lui Geza Pozsar. Acesta a recunoscut că a fost informator al Securității, cu numele de cod „Nelu”. În dosarele CNSAS se află, conform Playsport, note ce conțin „raportul” lui Pozsar către organele de securitate.

Bela e preocupat să plece la un concurs la Moscova şi Riga, unde speră să aranjeze cu arbitrii problema câştigării medaliilor la Mondialele din Franţa de componentele echipei de sub pregătirea sa şi cele sovietice în detrimentul Nadiei, pe care vrea s-o compromită şi s-o anihileze”, se scrie într-o notă din 7 februarie ’78, conform sursei citate, când Nadia se pregătea la București, refuzând să mai colaboreze la Deva cu soții Karolyi din cauza metodelor lor agresive.