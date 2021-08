Ce a pățit Gigi Becali de a ratat prima lui întâlnire cu Edi Iordănescu. Totul i se trage de la operație

Ce a pățit Gigi Becali de a ratat prima lui întâlnire cu Edi Iordănescu. Patronul FCSB l-a anunțat pe tehnicianul de 43 de ani ca înlocuitor al lui Dinu Todoran pe banca tehnică a vicecampioanei. Deși declarase că îl va prezenta echipei, miercuri dimineață, Becali n-a mai ajuns la întâlnirea de la baza de antrenament din Berceni. Motivul este legat de operația pe care latifundiarul a suferit-o de curând.

Gigi Becali l-a adus pe Edi Iordănescu pe banca tehnică a echipei sale. Totul s-a petrecut „pe repede înainte”, după înfrângerea de duminică seara suferită de FCSB în fața Rapidului. Deja, marți, Becali îl dădea ca sigur pe Iordănescu, dar tehnicianul încă nu semnase contractul. Gigi Becali a avut de așteptat până miercuri dimineață pentru ca Edi Iordănescu să semneze contractul. Avocații antrenorului au studiat toată noaptea clauzele din contract. Tehnicianul ceruse să fie incluse neapărat, negru pe alb, anumite prevederi speciale.

Astfel, dacă va fi demis în timp ce echipa se află pe unul dintre primele 3 locuri, va primi suma de 500.000 de euro. De asemenea, Edi Iordănescu poate pleca oricând, în caz că Becali se va mai implica la echipă ori va comenta public despre antrenor și jucători. Edi Iordănescu își va păstra salariul avut la CFR Cluj, 20.000 de euro pe lună și va primi un bonus de 100.000 de euro dacă va câștiga titlul. Contractul e valabil pe 9 luni, până la finalul acestei ediții de campionat, după care va fi renegociat.

Deși Gigi Becali anunțase că va fi prezent pentru a-l prezenta pe Edi Iordănescu echipei, patronul FCSB n-a mai ajuns, miercuri dimineață, la baza din Berceni.

Mâine (n.r. – miercuri) o să fie la antrenament. Nu mai vreau să mă mai bag deloc și am zis ”Băi, Edi, știu ce îți dorești. Deci nu mă mai întreba că nu mă mai interesează pe mine. Tu faci totul! Și echipa, și schimbări și toate! Numai tu. Nu mă mai bag, nu mă mai interesează. Doar o să mă duc mâine cu el să-l prezint și atât. În rest, la revedere!”, a declarat Gigi Becali, marți, la sport.ro.

Însă, patronul FCSB n-a putut pleca de acasă. Conform telekomsport.ro, Gigi Becali a avut mri dificultăţi în a se îmbrăca, din cauza durerilor provocare de intervenţia chirurgicală la care a fost supus de curând. Până la urmă a renunţat să mai vină în cantonament. Becali a fost operat la umăr din cauza unui tendon pe care îl avea rupt de ceva timp, situația sa înrăutățindu-se. În prezent, finanțatorul FCSB se află cu mâna imobilizată într-o proteză. El a apărut în acest fel și la Marșul Normalității, desfășurat duminica trecută, în București.

M-am operat la umăr. O operație cam grea, de tendon. Am mâna imobilizată într-o proteză. La mâna stânga am făcut operație la tendon. Aveam probleme la tendon de mult. Nu mi-am dat seama, dar tendonul era rupt. Când mi-a făcut operația era mai grav, dar nu mai contează asta. Acum mă simt bine, normal, dar am mâna imobilizată. În București m-am operat”, a spus Becali potrivit paginii de Facebook a jurnalistei Mihaela Bîrzilă.