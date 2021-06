Ce a pățit fetița Andreei Tonciu. Vedeta a mers de urgență la spital cu Rebecca

Andreea Tonciu a trecut prin clipe de groază din cauza unei probleme de sănătate pe care fiica ei Rebecca o are.

Vedeta a scris pe Instagram că nu are tocmai o zi bună, pentru că trebuie să meargă la spital cu micuța.

Din fericire, Rebecca nu are nimic grav, doar o răceală care a speriat-o pe mama ei. Pentru că își ține mereu fanii la curent cu activitățile ei zilnic, vedeta de la Bravo, ai Stil! le-a dezvăluit fanilor că a fost absentă din spațiul online, pentru că a fost nevoită să își ducă fiica la spital.

„Bună dimineața! Eu acum am ieșit din casă. Mă duc că am puțină treabă. Rebi a rămas acasă momentan, pentru că este puțin bolnăvioară, dar o să-și revină curând. De aia am fost absentă, pentru că ieri am ajuns cu ea la spital, dar totul este în regulă.

Sunt foarte liniștită, cu toate că eu sunt o persoană care sunt foarte panicată, de fiecare dată fac ca toată alea, dar are o mică răceală, pot spune. Vă pup!’, a spus Andreea Tonciu.