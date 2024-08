Ce a pățit Cristina Rotaru după ce a văzut Insula Iubirii la TV. A ajuns la terapie: ”Am răni adânci”

Experiența Insula Iubirii și-a pus amprenta diferit asupra concurenților. Show-ul se apropie de final, iar perechile care au participat la emisiune retrăiesc emoțiile din Thailanda, de data aceasta din fața televizoarelor. Ce a transmis Cristina Rotaru, după ce a fost rănită în emisiune de soțul ei, Andrei.

Sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii se apropie de final, iar fanii așteaptă cu sufletul la gură să afle deznodământul. Unul dintre cuplurile greu încercate în acest sezon este cel format din Cristina și Andrei Rotaru, căsătoriți de 10 ani. Concurenții au mers în Thailanda pentru a-și testa relația, iar Andrei a dezvoltat o conexiune emoțională cu istipa Diandra.

Interacțiunile dintre cei doi, pe care Cristina le-a văzut, confruntarea cu ispita, dar și declarațiile soțului ei cu privire la căsnicia lor au făcut-o pe brunetă să clacheze. Toată presiunea acumulată s-a văzut și pe rețelele de socializare, unde Cristina a transmis câteva mesaje profunde.

Concurenta nu a dezvăluit dacă mai formează sau nu un cuplu cu Andrei după Insula Iubirii, fiind sub contract, însă a recunoscut că această perioadă, în care se difuzează emisiunea, este foarte dificilă pentru ea.

”Vă citesc, da, că am fost etichetată în mod special că să văd injurii și răutate, ce doriți să vă răspund?? Sunteți curioși cum decurge viața mea, vă pasă? Că idee duc o lupta interioară, am fost plasată într-o experiență care nu îmi face onoare, am încercat să țin piept în modul meu la tot ce îmi pregătise insula, mi-am călcat pe principii, în final am ales cu inima, apoi sunt telespectator ca și voi astăzi, am răni adânci, fac terapie, caut doar pacea și nu vreau să fiu luată drept exemplu, ci doar să fiu lăsată să trăiesc, în modul meu!

Îmi asum participarea, criticile și ce mai vreți voi, dar să știți că modul ăsta al vostru îmi răsucește cuțitul în rana, unii îmi vreți binele și poate vreți să mă ‘treziți’, alții doar împrăștiați răutate că asta aveți în suflete, păcat! Eu vă doresc bine și frumos! Doamne ajută!”, a scris Cristina Rotaru, pe Instagram.