Ce a pățit Cristina Dorobanțu în timp ce se pregătea să intre în direct: „Îmi adunam pantofii de pe jos”

Cristina Dorobanțu a povestit ce a pățit în timp ce se pregătea să intre în primul său direct. Prezentatoarea de la pupitrul știrilor matinale Kanal D nu se gândea că așa își va face debutul în emisiune, în contextul în care visa încă de mică la asta. Aceasta avut parte de un botez în TV așa cum nimeni nu își dorește. Toți colegii ei s-au speriat când au văzut-o pe jos.

Cristina Dorobanțu a devenit cunoscută românilor odată cu participarea sa la emisiunea de la Kanal D-„Bravo, ai stil”. După asta, vedeta a evoluat constant.

A fost realizator și prezentator al unei rubrici de succes, în cadrul emisiunii „Teo Show”, a fost coprezentator și prezentator al unor formate TV, iar până de curând a fost la cârma show-ului matrimonial „Puterea Dragostei”. În tot acest timp, Cristina Dorobanțu nu își dorea altceva decât să ocupe locul la pupitrul știrilor.

Astfel, s-a pregătit pentru asta în paralel cu celelalte proiecte pe care le derula, iar debutul ei în cadrul Jurnalului a fost unul de pomină. A picat cu câteva secunte înainte de a intra în direct.

„În prima zi a jurnalului, mai aveam 30 de secunde până să încep jurnalul și m-a rugat producătorul să facem o probă, în sensul în care să merg către pupitru și să spun Bună dimineața!. Am făcut lucrul acesta numai că m-am împiedicat. Am căzut, mi-au sărit pantofii, mi-a sărit microfonul și mai aveam 20 de secunde până intram în direct. În prima zi a jurnalului meu. Toată lumea din regie era șocată, au rămas muți. Adunam pantofii de pe jos și am auzit-o pe una dintre doamnele de la camere care îmi spunea să-mi șterg pantalonii și apoi numărătoarea inversă în cască. Am intrat de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Toți erau șocați și spuneau că până la urmă a fost un semn bun”, a declarat Cristina Dorobanțu, conform EGO.ro.