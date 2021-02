Ce a pățit băiatul lui Radu Mazăre după petrecerea din Mamaia. Reacția autorităților

Fiul lui Radu Mazăre a fost luat în vizor de autorități imediat după petrecerea de care s-a bucurat în Mamaia. Ce se întâmplă acum cu băiatul controversatului fost edil al orașului de la mare?

Fiul Fostului edil al Constanței a fost amendat de către oamenii legii cu 1.000 de lei după ce și-a serbat ziua de naștere cu fast într-un local din Mamaia. Deși condițiile actuale interzic așa ceva, băiatul a invitat peste 20 de persoane.

Totul s-a petrecut în cursul zilei de duminică jurul orei 21:30, când polițiștii s-au sesizat în legătură cu distracția din Mamaia. De asemenea, administratorul firmei a fost și el amendat, dar cu 2.000 de lei, organizatorul petrecerii scoțând din buzunar doar 1.000 de lei, arată un comunicat al IPJ Constanț

Mulți îl știu pe tatăl său, dar puțini cunosc detalii din viața tânărului. Acesta este pasionat de sport, vorbește cinci limbi străine și și-a terminat studiile în Londra. De asemenea, se știe că l-a moștenit pe părintele lui în multe privințe, chiar și pe partea amoroasă, bucurându-se de-a lungul timpului de atenția celor mai atrăgătoare femei.

Mai mult decât atât, primii bani și i-a câștigat la 16 ani. ”Am început cu un prieten al meu să administrăm un bar dintr-un parc acvatic din Constanţa. Şi, practic, făceam toate activităţile, de la recrutare, la aprovizionare, la management şi contabilitate. Mi-aduc aminte că am câştigat 4.000 de euro, într-o vară! La 16 ani mi s-a părut ceva incredibil. Din ei mi-am luat un ATV.”

”Tata a fost mereu mai exigent, pentru că el a făcut o şcoală militară şi atunci cred că a dorit să impregneze acest mod de viaţă şi asupra mea. Când aveam 16 ani şi a aflat că am fost într-un club de noapte şi că în jur de 4 dimineaţa beam cu mai mulţi prieteni shot-uri. A doua zi mi-a zis: «De mâine, vreau să te văd pe lac în fiecare dimineaţă». Eu, la început, nu mi-am dat seama la ce se referă, după care am aflat că vroia să mă duc la un club sportiv de caiac şi să fac antrenamente cu băieţii care se pregătesc pentru lotul olimpic. Şi, uite aşa, restul verii s-a dus. Am învăţat să fac caiac, mi-a plăcut foarte mult ce am învăţat şi băieţii pe care i-am întâlnit acolo, dar pentru mine a fost ca o pedeapsă pentru mine”

Răducu Mazăre (Sursa: okmagazine.ro)