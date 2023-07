Ce a pățit Andra fix înainte de un concert. Artista nu și-a putut reveni din uimire: ”M-au copleșit, nimic nu e întâmplător”

Andra este una dintre cele mai mari artiste din România. Are o carieră impresionantă, care rezistă de ani și ani și în care a întâlnit tot felul de oameni și a avut parte de experiențe șocante. De data aceasta, însă, ceva a lăsat-o pe vedetă fără glas. Artista a trăit totul chiar înainte de un concert și a ținut să împărtășească ce a pățit cu întreaga familie.

Andra se numără printre cele mai iubite artiste din România. Are o mulțime de fani, este cunoscută și ascultată de oameni de toate vârstele și se bucură de un succes formidabil. Sunt, însă, persoane și situații care încă o lasă mută de uimire, deși de-a lungul vieții sale a întâlnit tot felul de lucruri în calea sa.

Vedeta este foarte apropiată de oamenii din mediul online și le vorbește acestora despre tot ce e nou în viața ei. Aflăm de la artistă că, fix înainte de un concert, a avut ocazia de a vorbi cu un om care i-a schimbat complet percepția despre viață.

Este vorba despre părintele Pimen Vlad, cu care a avut ocazia să stea de vorbă și de la care a primit sfaturi prețioase. Poveștile pe care le-a auzit de la acesta au copleșit-o și au făcut-o să vadă altfel lucrurile. Imediat după ce s-a terminat întâlnirea, și-a sunat familia, pentru a le mărturisi celor dragi cât de mult îi iubește și că a norocoasă să îi aibă în viața ei.

„Cred cu tărie ca nimic nu este întâmplator in viata asta! Totul se intampla cu voia Domnului! Ieri, in drumurile mele spre concerte am avut o bucurie imensa sa întâlnesc oameni care m-au adus si mai aproape de Dumnezeu si mi-au adus bucurie si liniște sufleteasca. Poveștile pe care le-am auzit azi m-au emoționat si m-au coplesit. Imediat dupa întâlnirea cu Parintele Pimen Vlad, mi-am sunat sotul si copiii, parintii si fratii, sa ii aud si sa le amintesc cat de mult ii iubesc! Mulțumesc parinte pentru binecuvantare!”, a scris Andra pe rețelele de socializare.