Ce a nemulţumit-o pe Simona Halep după prima victorie după şase luni: „Nu am terminat deloc bine”

Simona Halep a obţinut calificarea în turul 2 la Praga, după victoria în faţa Polonei Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6. A fost un meci maraton, în care românca a ratat nu mai puţin de şase mingi de meci. Chiar acest lucru a nemulţumit-o, aşa cum a declarat la final. Totuşi, Halep a reuşit să îşi păstreze concentrarea şi s-a impus în cele din urmă la tiebreak. În turul 2 de la Praga, Simona Halep o va înfrunta pe Barbora Krejcikova. Cea care a trecut chiar de Patricia Ţig, scor 6-3, 6-4.

Simona Halep va câştiga un cec de 25.000 de dolari dacă se va impune la Praga

„E o adversară greu de învins, ştiam asta. Am jucat bine în primul set, am fost sigură pe mine. Ştiam ce am de făcut pe teren. Ea a rupt ritmul cu câteva scurte şi apoi au apărut probleme. Dar am reuşit să rămân concentrată la final şi să obţin victoria. Trebuie să fiu pregătită pentru meciul din turul 2, ştiu că nu va fi uşor. Trebuie să îmi ajustez jocul, nu am terminat deloc bine partida de azi. Dar abia aştept să intru din nou pe teren”, a declarat Simona Halep la finalul partidei cu Polona Hercog.

Simona Halep nu a mai jucat niciun meci oficial de şase luni. Ultima partidă pentru ea a fost finala de la Dubai, când a învins-o pe Elena Rybakina. Simona este înscrisă şi în proba de dublu a turneului de la Praga şi va face pereche cu Barbora Strycova. Cele două le vor înfrunta pe rusoaicele Pavlyuchenkova şi Kudermetova.

În cazul în care reuşeşte să câştige turneul de la Praga, Simona Halep va încasa un cec în valoare de 25.000 de dolari. Este o sumă care nu va mişca prea mult balanţa contabilă în contul româncei. Dar fiind vorba de un turneu de categorie International, una dintre cele mai slabe din WTA, nici premiile nu sunt aşa mari. 280 de puncte WTA ar aduce o victorie la Praga.