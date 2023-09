Ce a găsit o româncă într-o lasagna cumpărată de la Lidl. Nu i-a venit să creadă. Nu o să mai cumperi niciodată aşa ceva!

O femeie din Iași a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care a cumpărat o lasagnia de la Lidl. La scurt timp după descoperire, tânara a alertat autoritățile. Ce a găsit românca în caserolă?

O femeie din Iași s-a oprit la un supermarket Lidl pentru a lua ceva de mâncare pentru copii săi. După mai mult timp în fața raionului, aceasta a decis să cumpere o lasagnia, pentru care a plătit 16,99. Într-o postare pe Facebook, tânăra mărturisește că a optat pentru acest preparat pentru că se numără printre preferatele copiilor.

În momentul în care a ajuns acasa, a avut parte de o adevărată surprziă. Se pare că lasagnia avea un vierme în ea. La vederea acestuia, copii acesteia au vomitat. Ulterior, femeia a formulat o plângere la ANPC. Însă, aceasta nu s-a rezumat doar la formularea unei plângeri ci și la realizarea unei postări pe Facebook. Prin intermediul postării, femeia a dorit s-și atenționeze prietenii.

„Am cumpărat lasagna de la Lidl, din Dacia (în Iași). Seara, în jurul orei 19:00, după ce am gătit-o, am găsit viermele. Nu știu dacă mai avea și alții, mi s-a făcut rău și nu am mai putut să verific.

Nu am ajuns la spital. Am luat două guri, iar unul dintre copii a vomat, după ce a văzut ce e în farfurie. Până acum am luat de vreo 3 ori lasagna de la Lidl. De obicei gătesc acasă lasagna, dar, dacă sunt în criză de timp sau vreau o cantitate mică, cumpărăm de la Lidl”, a declarat Elena, pe grupul Ești din Iași.