Ce a găsit Gheorghe Turda în căminele din S.U.A., comparativ cu ”azilele groazei” din România: ”Bătrânii sunt mai afectuoși!”

Solistul de muzică populară Gheorghe Turda este îngrozit de situația din căminele din România, cu atât mai mult cu cât adesea a cântat și în azilele din Austria, Germania, dar și în cele din America. El ne-a povestit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre viața bătrânilor din căminele din străinătate, unde există un alt standard de viață: ”Era totul foarte curat, era farmacie”.

Gheorghe Turda a cântat, de-a lungul carierei sale artistice, și pentru personale în vârstă, în azilele din România. Recunoaște însă că a fost invitat doar în cămine de bătrâni foarte elegante, frumoase, în care totul era pus la punct:

Artistul ne-a vorbit și despre situația azilelor din Europa, dar și din America, în care fusese invitat să cânte, de Sărbători. Gheorghe Turda a făcut o comparație cu căminele de bătrâni din România:

Atât de tare m-a impresionat acel caz încât tot timpul am plâns, văzându-l pe puști cum se sprijină de bicicletă. Am cântat însă și în Austria, la Viena, într-un azil de bătrâni.

”Am fost invitat să cânt și în Germania, acolo am fost la un cămin unde erau copii cu handicap fizic, undeva, în Bavaria. Directorul Conservatorului avea un copil care se născuse cu mânuțele doar până în cot, în acel an s-au născut peste 10.000 de copii cu astfel de probleme, din cauza unui medicament luat de graviduțe.

Vestitul artist a trecut însă și pragul unor azile din America, unde bătrânii sunt îngrijiți inclusiv de românce:

”Și în America am cântat, la cămine de bătrâni, unde lucrează și ardelencele noastre, din zona Baia Mare și a Maramureșului. Ele preparau meniul ca pe la noi, americanilor le plac ciorbele acre românești, cu perișoare, gulașul, varza a la Cluj, friptura cu piure de cartofi.

Și eu am mâncat, acolo, mâncare de azil, a fost foarte gustoasă. Am susținut spectacole și la căminele de bătrâni din Seattle, din Orlando. Iar în cele din Los Angeles am și buni prieteni, foarte bogați.

Comparativ cu azilele din România, în străinătate totul e cu mult mai bine, sunt alte standarde de viață, o îngrijire a bătrânilor cu mult mai atentă”, ne-a mai declarat Gheorghe Turda, exclusiv pentru Playtech Știri.