Ce a făcut Robert Drilea după ce Deea Maxer a șters toate pozele cu ei doi. Nimeni nu se aștepta

Deea Maxer și Robert Drilea s-au despărțit? Asta se întreabă fanii după ce bruneta a șters toate pozele cu iubitul ei. Luna trecută, cei doi au sărbătorit un an de relație și nu păreau nefericiți. Iată că acum nu se știe dacă mai sunt împreună.

Deea Maxer și Robert Drilea și-au spus adio?

La scurt timp după decizia Deei Maxer de a șterge pozele cu iubitul ei, Robert Drilea a postat un mesaj sugestiv pe internet, care i-a băgat și mai mult în ceață pe fani.

Deea Maxer și-a oficializat povestea de dragoste cu Robert Drilea în aprilie 2023, imediat după divorțul de Dinu Maxer. La acea vreme, vedeta dădea de înțeles că își dorește să fie cerută în căsătorie și să ajungă, din nou, în fața altarului. Însă, după aniversarea de un an a relației, bruneta a șters toate fotografiile cu iubitul ei, inclusiv cele din vacanțe. Asta înseamnă că s-au despărțit?

„Petrece-ți timpul cu cei care își fac timp pentru tine”, a scris Deea Maxer în mediul online. Ulterior, și Robert Drilea a postat acest mesaj: „Acel moment la final de zi, totul dispare și ești pe motor doar tu, creierul și sufletul tău”.

Cu toate că fanii speculează că cei doi s-ar fi despărțit, Deea Maxer și Robert Drilea nu au ieșit cu vreo explicație. Chiar înainte de dispariția imaginilor de pe rețelele sociale, bruneta a vorbit despre căsătorie.

„Nu am luat în calcul dacă mă mai mărit sau nu. Dar probabil, într-o relație serioasă, dacă va veni momentul să fiu cerută, eu cred în căsătorie. E divină. Nu e vorba de acte, ci de o asumare în fața divinității. Nu cred în actele semnate la cununia civilă, ci în căsătoria în fața lui Dumnezeu. Ca o asumare”, potrivit Cancan.

Dezvăluiri despre relația ei

În podcastul lui Jorge, Deea Maxer a recunoscut că a fost precaută când l-a introdus pe noul ei iubit în viața copiilor. De altfel, prima excursie cu Robert a venit cu o aprobare din partea lui Andreas, fiul ei de 13 ani cu Dinu Maxer:

„Eu l-am cunoscut pe Robert la scurt timp după divorț și l-am introdus în viața copiilor. Eu nu concep de la partenerul meu, oricât m-ar iubi pe mine, n-aș accepta ca el să nu accepte prezența copiilor în viața mea. Pe mine mă iei la pachet trebuie să mă iubești x3.

În momentul în care l-am cunoscut a fost și un test, ca să zic așa. Am ținut neapărat să-l urmăresc cum se comportă în preajma copiilor, cum îl acceptă copiii, ca vibrație, ca om, ca prezență, iar în momentul în care toate lucrurile s-au așezat am zis că e ok să le spun că mami e fericită și că iubește acum pe altcineva. Am fost asumată și au fost fericiți.

Fiul meu a fost incredibil de fericit în momentul în care am avut prima excursie în patru, alături de Robert. Mi-a zis: ‘Mami, nu-mi vine să cred câtă fericire văd și cât de liniștită te văd’. Mi-a luat o piatră de pe umeri, aveam nevoie de aprobarea lui, că el e bine și că noi în formula asta suntem bine. Degeaba sunt eu fericită, dar copiii nu erau ok”.