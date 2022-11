Ce a făcut Iuliana Marciuc abia la 53 de ani: „În pandemie am învățat pentru prima dată” VIDEO EXCLUSIV

Ce a făcut Iuliana Marciuc abia la 53 de ani. Iuliana Marciuc se pregătește de Sărbători, dar nu va găti sarmale și cozonac, pentru că pur și simplu nu se pricepe. Vedeta TVR ne-a povestit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, și despre bunica ei, alături de care, în copilărie, prepara multe delicatese, după sfaturile celebrei Sanda Marin, autoarea volumului de succes „Carte de bucate”.

Playtech Știri: Ne aflăm la o lansare de carte despre Danemarca. Ai fost în țările nordice?

Iuliana Marciuc: Am fost în Suedia, cu ocazia Eurovision-ului. A câștigat Ovidiu Anton spectacolul de la Baia Mare, urma să-l însoțesc, dar a fost anul când România a fost sancționată și nu am mai apucat să ajung. Am fost însă în Stockholm pentru pregătiri. E un oraș care mi-a plăcut foarte mult.

În ce țară și-a propus să ajungă

În ce țară ți-ai dori să ajungi?

Îmi doresc să ajung în Japonia, e un plan pe care l-am făcut pentru anul viitor și tocmai de aceea mi-am luat cartea Marinei Almășan despre Japonia, pentru a mă documenta. Așa cum fac de fiecare dată înainte să plec în vreo călătorie.

Unde ți-a plăcut cel mai mult?

Fiecare țară are frumusețile ei, tradițiile, oamenii speciali. Am ajuns și-n Australia, mi-a plăcut foarte mult. La fel și în croazieră. Mi-a plăcut atmosfera în ceea ce reprezintă o croazieră. Îmi place Italia și Sicilia, acolo merg în fiecare an. Am o prietenă acolo și un fin, un băiat pe care l-am botezat. Și care anul acesta a devenit major.

Te-ai gândit să te stabilești în altă țară?

Nu. Suntem cu sufletul în România și cu inima aici.

Își face planul de Sărbători în funcție de concertele lui Adrian Enache

V-ați făcut deja planurile pentru Sărbători?

De Sărbători avem întotdeauna o petrecere în familie. Și avem spectacolele pe care Adrian le ține. În funcție de locurile unde e invitat să cânte, noi îl însoțim. La fel și Revelionul, în funcție de concertele lui, anul trecut am fost în Poiana Brașov. Acum nu știm încă ce vom face.

Ce a făcut Iuliana Marciuc abia la 53 de ani

Petreci mult timp în bucătărie?

Stau în bucătărie atunci când îmi doresc. Uneori, de Sărbători, alteori, pentru o simplă cină. Uneori mă relaxez stând în bucătărie, alteori făcând câte o prajitură, cum m-a învățat bunica. În fiecare sâmbătă seara, părinții se duceau la o petrecere și mă lăsau cu bunica. De fiecare dată făceam prăjituri din cartea de bucate a Sandei Marin. Am rămas cu aceeași nostalgie și din când în când mai gătesc din acea carte, așa cum m-a învățat bunica mea.

Ce produse tradiționale românești nu știi să prepari?

Sarmale nu fac, mi se pare foarte greu. Nici cozonaci, mi se pare foarte greu să se coacă, să crească coca cu adevărat. Așa că prefer să cumpăr. În pandemie am învățat pentru prima dată să fac ciorbe (în urmă cu doi ani, când avea 53 de ani – n.r.).

Ce obiceiuri are de Sărbători

Adrian te ajută în bucătărie?

Adrian e și el pasionat, dar numai când vrea și când are timp.

Ce obiceiuri ai de Crăciun și de Revelion?

Port roșu de Revelion, de Crăciun port mereu ceva nou. De Revelion port întotdeauana bani, indiferent de sumă, un simbol în buzunar, pentru anul viitor.

