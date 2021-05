Ce a făcut Gigi Becali după ce a rămas fără permis. Cum a încălcat legea latifundiarul din Pipera FOTO

Ce gest a făcut Gigi Becali după ce a rămas fără permis? Celebrul afacerist a încălcat legea. Ce a făcut latifundiarul din Pipera pentru a fi mustrat de către oamenii legii? Iată ce s-a întâmplat cu acesta!

Gigi Becali a rămas fără permis. Ce a făcut după ce a fost mustrat de oamenii legii?

Gigi Becali a rămas fără permis auto, iar pentru moment se folosește de o dovadă înlocuitoare. Finanțatorul FCSB încă își conduce Maybach-ul – autovehicul care valorează în jur de 200.000 de dolari.

Acesta a fost surprins alături de Ionuț Luțu de către fotoreporterii prosport.ro. Afaceristul din Pipera și patronul echipei roș-albastre se aflau în zona Dorobanți din București. Becali a părăsit Aleea Alexandru la bordul vehiculului său de lux, iar Luțu era de această dată șoferul.

Mașina a ieșit extrem de încet din curtea „Palatului” său pentru a putea fi evitați nevoiașii care se află zi și noapte acolo în așteptarea bărbatului care e cel mai cunoscut personaj din lumea mondenă pentru faptele sale de caritate.

Aceștia au plecat spre Dorobanți, iar mai apoi autoturismul a oprit. Becali, care se afla pe scaunul de pasager, a ieșit și s-a îndreptat rapid spre o sucursală bancară. În dreptul ușii îl aștepta încă o persoană care i-a cerut de pomană, dar latifundiarul grăbit a ignorat-o și și-a văzut în continuare de drum.

Vezi pozele în galeria FOTO

„Treaba e că eu veneam din autobandă, îţi dai seama”

Becali a fost prins conducând peste limita de viteză într-o localitate din Argeș, în a doua zi de Paște. Acesta depășea kilometri impuși în dreptul localității Drăganu, acolo unde a gonit motoarele, iar pentru asta a fost mustrat de către polițiștii de la rutieră cu 1.305 de lei și i-a fost suspendat permisul pentru o perioadă de 90 de zile.

„În loc de 100, aveam 103 kilometri pe oră. Aveam 3 kilometri în plus şi a zis că se reţine permisul…Treaba e că eu veneam din autobandă, îţi dai seama. Păi, bine măi, dacă depăşeşte omul 3,4 kilometri din autobandă, păi am hotărâri judecătoreşti în sensul ăsta. Care au depăşit cu 3,4 kilometri şi spune judecătorul, omul nu e vitezoman, omul are o maşină puternică”

Gigi Becali

„Am o maşină nouă acum, un Mercedes Maybach. Asta e numai una în România, acum, eu am luat-o pe prima”, a mai spus Becali. „Ştiţi de ce nu are filmarea şi de ce am contestat eu? Pentru că el a avut două maşini. O maşină din faţa mea, şi eu eram în spate. Şi nici nu avea cum să filmeze”, susţine omul de afaceri.