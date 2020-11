Ce a făcut Emy Alupei după eliminarea de la Bravo, ai stil. I-a uimit pe toți

Din ce în ce mai multe scandaluri au apărut la ”Bravo, ai stil Celebrities”. Multe dintre ele iscate chiar de concurentele prezente în cadrul show-ului. Ultimul scandal a fost generat de eliminearea concurentei Emy Alupei.

Deși se considera că are șanse de a ajunge până în finala show-ului, Emy Alupei a avut o mare surpriză, din păcate una neplăcută. În ultima ediție Emy Alupei a fost eliminată de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Deși przentă doar de câteva săptămâni de competiție, tânăra nu se aștepta la o eliminare atât de rapidă. La ediția de gală din acest weekend au aprăut surprizele, unele neașteptate. Printre concurentele pe lista eliminărilor s-a regăsit și numele tinerei Emy Alupei.

”Mă doare sufletul pentru că am ieșit. Simțeam că fac parte din familia asta. Și am iesit! Mi-a fost greu … foarte greu, unii o vad floare la ureche cand de fapt nu e nici pe departe asa. Țin multe în mine chiar dacă mă vedeți transparentă. A fost o experiență foarte bună pentru mine. În primul rând a fost prima oară când am fost în cadrul unei emisiuni de genul ăsta si am învățat foarte multe. Poate n-am corpul perfect, caracterul perfect, dar cu toate astea ÎMI ASUM !

Îmi asum ce sunt, cine sunt! Atât a fost să fie parcursul meu în @bravoaistil și mulțumesc tuturor pentru oportunitate! Am plâns! Și nu mi-e rușine. Toți plângem, chiar dacă arătăm sau nu. Fiți mai buni și incercati sa intelegeti oamenii si dincolo de marele ECRAN”, a fost mesajul transmis de Emy Alupei.”, a spus Emy Alupei în platoul ”Bravo, ai stil! Celebrities”.