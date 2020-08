Ce a făcut Emi Pian fix înainte să moară. Cronologia evenimentelor tragice din clanul Duduianu

Lumea interlopă bucureșteană a rămas fără unul din liderii importanți. Procurorii de caz încearcă în aceste zile să refacă întregul film al evenimentelor din noaptea de 3 spre 4 august, pentru a înțelege cum s-a ajuns la deznodământul pe care deja îl știm, și anume decesul lui Emi Pian.

De la „gală de barbut” la crimă

Procurorii care se ocupă de acest caz au anunțat că au reușit să refacă firul evenimentelor din noaptea de 3 spre 4 august, ajutaţi şi de imaginile de pe o cameră de supraveghere aflate în zona respectivă. Astfel că, anchetatorii au reușit să afle că în noaptea respectivă în locația din cartierul Giulești, în afară de Emi Pian și fiul său, se mai aflau Nat Mincă, din clanul Sadoveanu, Ninel Ștocaru, și Richard Emanuel Gheorghe. Anchetatorii spun că acesta nu venise singur, ci însoțit de prietenul său Ciprian al lui Napi.

Ceea ce a urmat a degenerat în crima, și anume la un moment dat Emi Pian ar fi avut o dispută cu Richard Emanuel Gheorghe, care îl împrumuta pe unul dintre jucători. Martorii au declarat că Emi Pian i-ar fi reproșat acestuia acest fapt, cu toate că în lumea cămătarilor acest lucru este strict interzis. După mai multe acuzații verbale, Richard l-ar fi lovit în piept pe Emi, iar cel din urmă extrem de nervos i-a cerut fiului său să-l sune pe Grațian, fratele lui Emi Pian, ulterior acestui incident, lucrurile păreau să se fi liniștit, iar Emi Pian, spun martorii din anchetă în curs, a hotărît să plece înainte ca frații și prietenii săi să ajungă la adresa respectivă.

Cronologia evenimentelor tragice din clanul Duduianu

Martorii au declarat că la un moment dat Emi Pian, însoțit de Grațian și alte câteva mașini plini cu membrii clanului ”Duduianu” s-ar fi întors în locație unde ar fi reînceput altercația cu Richard, acesta în cele din urmă scoțând un briceag, iar în disperare de cauză și cu ochii plini de spray lacrimogen, l-ar fi rănit în gambă pe Emi Pian. După acest moment Richard a fugit în stradă unde a fost prins de fratele lui Emi Pian, Grațian și Ciprian Pian, și l-ar fi lovit pe tânărul căzut la pământ cu săbiile și un topor, fără să știe că în zona respectivă erau și camere de luat vederi, care de altel au ajutat foarte mult anchetatorii în refacerea firului poveștii.

După bătaia aplicată lui Richard, Grațian i-ar fi spus nepotului său, fiul lui Emi Pian, să-l ducă pe acesta la spital, unde a și decedat, în urma unui infarct, conform datelor din necropise, dar și datorită pierderii unei cantități consiederabile de sânge. Acum tânărul Richard Emanuel este în arest preventiv, sub acuzarea de omor, iar fratele lui Emi Pian a fost și el arestat sub acuzația de tentativă de omor, amândoi fiind sub arest preventiv de 30 de zile.