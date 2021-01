Ce a făcut Cornelia Catanga la aniversarea căsătoriei de 33 de ani. Artista a povestit lucruri neștiute

Cornelia Catanga, una din cele mai populare soliste de muzică lăutărească de la noi, a avut parte de momente grele. Diagnosticată și cu o boală genertivă, la ochi, solista a avut parte de necazuri, dar a avut și momente fericite.

Supranumită regina muzicii lăutărșeti din România, Cornelia Catanga a avut o carieră plină de realizări, concerte, evenimente și multe bucurii. Dar cum totul trebuie să aibe și un echilibru, sau un preț, nici viața Corneliei nu a fost una ușoară.

Deși diagnosticată cu o boală degenerativă, riscându-și viața, Cornelia Catanga și-a dorit copii. A reușit, într-un final, să rămână gravidă și să-i aducă pe lume lui Aurel Pădureanu un băiat. Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu sunt împreună de mai bine de 30 de ani, iar recent au existant zvonuri că s-ar despărți. Numai că, recent, cei doi au revenit în platoul Antena Stars, unde au sărbătorit cei 33 de ani de căsnicie, cu bune și cu rele.

”Mă bucur să suntem în această formulă de 33 de ani. Au fost de toate, și bune și rele. Eu am mai greșit în ultima vreme, dar numai noi știm ce avem în suflet”, a declarat Cornelia Catanga în platoul Antena Stars, conform SpyNews.ro .

Anul trecut cei doi au trecut prin momente extrem de grele. De la pierderea unor sume importante de bani, și până la un iminent divorț, cei doi au avut cumpene grele în 2020. La sărbătorirea celor 33 de ani împreună, Aurel Pădureanu a declarat celor de la Antena Stars că soția sa nu a crezut în despărțirea lor și că a luptat pentru căsnicia de peste 30 de ani.

”Am avut momente mai mult bune decât rele, am căutat să trecem peste abstacole. Formăm o familie de 33 de ani. Cornelia a fost mai vulcanică. Eu am fost o persoană mai răbdătoare și așa am mai calmat-o și pe ea, dar vorbim aceeași limbă.

Ea nu s-a gândit niciodată la despărțirea reală dintre noi. E greu săiei această decizie după 33 de ani. Acum să ne dea Dumnezeu sănătate, că e cel mai important și să avem cântări”, a spus Aurel Pădureanu la „Showbiz Report”.