Ce a făcut Andreea Esca în secret, timp de 1 an. Multe femei îi vor urma exemplul

În urmă cu un an, Andreea Esca a decis că ”statul la pupitru” nu îi poate face bine pe termen lung, așa că s-a apucat de pilates. Știrista de la Pro TV a publicat mai multe imagini cu ea la sală, arătându-le urmăritorilor mișcările care au ajutat-o să slăbească atât cât își dorea. Fanii au felicitat-o.

Andreea Esca face pilates de un an. Cât a slăbit!

„Ti-au placut sarmalele @andreeaesca !? 😂😂😂😂”, a notat prezentatoarea Știrilor Pro TV pe Instagram, în descrierea unui filmuleț de la sală cu ea ”în acțiune”. Se poate spune că de la această întrebare a început și relația ei cu pilatesul, o activitate la care apelează multe vedete pentru a avea un corp de invidiat, dar și pentru a avea o viață cât mai echilibrată și sănătoasă.

Știrista și-a integrat acest antrenament în program deja de un an, iar rezultatele se văd. Ea a dezvăluit că reușește să se subțieze evitând anumite alimente: „Nu mănânc pâine, paste sau cartofi”.

De altfel, reușitele trebuiau imortalizate, astfel că se regăsesc și pe conturile sale de socializare. Urmăritorii din mediul virtual au felicitat-o pentru ambiție, mulți dintre ei apreciind că ar putea concura cu multe fete mai tinere.

De asemenea, Esca a anunțat că este implicată într-o campanie care vine în ajutorul tuturor femeilor: „Vă rog să vă înscrieți în echipa mea, ca să ajutați femeile să-și poată face testele de prevenire a cancerului”.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Ioana (@andreeaesca)

Ce a motivat-o să slăbească?

„Nu pot să spun. Dar a existat un moment în care m-am hotărât şi, chiar dacă au mai fost asemenea zile din viaţă în care am zis că o să renunţ să mai mănânc dulce, o să renunţ să mai mănânc seara şi, mă rog, reuşeam pentru câteva zile sau pentru o săptămână, două, şi pe urmă abandonam.

De data aceasta, am fost hotărâtă să nu mai abandonez şi cred că m-a ajutat foarte mult şi faptul că în afară de această mică dietă, am început să fac un fel de Pilates de care m-am îndrăgostit. Şi faptul că n-am mai lipsit nici o zi de la antrenament (se face aproape un an de zile de când fac constant, de 3 ori pe săptămână) m-a ajutat foarte mult să văd şi rezultatele destul de repede.

Şi atunci te simţi mai motivată şi îţi dă curaj să mergi mai departe. Şi te face oarecum vinovată în momentul în care ai vrea să abandonezi. Şi ca să nu mă simt vinovată şi să mă simt bine, am continuat”, a declarat știrista pentru csid.ro.