Ce a făcut Alex Bodi în prima zi de libertate. Ce i-a lipsit, de fapt, cât a fost în arest

Alex Bodi a oferit un interviu pentru Antena Stars, primul din arestul la domiciliu și după perioada cât a stat în spatele gratiilor. Controversatul afacerist a făcut declarații despre cum se simte acum, fără a da detalii despre dosarul în care este vizat, acest lucru fiind pe lista condițiilor la eliberarea sa, despre Daria, copii, cum a petrecut prima zi de când a revenit în societate, dar și ce i-a lipsit cel mai mult.

Alex Bodi, interviu din arestul la domiciliu. A fost surprins de Daria în prima zi de libertate

Mai puțin zâmbitor decât în celelalte apariții televizate, dar poate și puțin mai slab, Alex Bodi a povestit la Antena Stars cum a fost perioada arestului preventiv, dar și cum a trăit libertatea, deși restricționată, alături de Daria și copii. Bărbatul a povestit că prima zi de independență a petrecut-o acasă, cu Daria și câțiva prieteni, aceasta fiind surpriza pregătită de partenera sa pentru a încununa revenirea lui acasă.

„Acum pregăteam o cafea. Sunt bine, sunt acasă. Vrei, nu vrei, acasă. Nu am considerat oportun să mai vorbesc. Nu pot să zic că sunt sută la sută bine, din cauza situațiilor, dar sunt un om pozitiv, cu zâmbetul pe buze. Sper ca totul să se rezolve. Eu respect justiția și mă adaptez situației. Îți dai seama de adevăratele persoane care sunt alături de tine și în situații ca astea. Eu am mai avut un impas ca ăsta acum șapte ani. A fost o cumpănă. Îmi cunosc situația și am încredere în justiția română că o să facă lumină, plus în avocații mei.

„Cel mai afectat am fost când s-au spus lucruri referitoare la copiii mei”

Asta o să se elucideze cât de curând că totul va fi înspre binele meu. E un impact mediatic mare. Mie îmi e greu de acceptat faptul că nu pot să vorbesc sau să fac anumite mărturii. O să mai treacă un timp și toate vor ieși la iveală. E nasol când toată lumea te judecă așa. Cel mai afectat am fost când aflam chestii referitoare la copiii mei: că nu sunt un tată devotat, că nu mi-am ajutat copiii. Ăsta e ultimul lucru care se poate spune despre mine.

Nu am fost niciodată aproape de momentul de a cădea.

Eu nu am fost la închisoare cum zice toată lumea. A fost un arest preventiv. Oricum, a fost greu. Sănătatea și libertatea; astea două, dacă i le iei unui om, l-ai terminat.

Eu lupt pentru mine. To ce am făcut în viață nu am făcut ca să demonstrez ceva cuiva.

„Nu m-aș fi așteptat că Daria să fie atât de puternică”

Prima zi mi-a făcut o surpriză iubita mea, Daria, cu niște prieteni care mă așteptau. După două zile mi-am văzut și fiica cea mică, iar pe cea mare am văzut-o de sărbători. Nu că nu m-aș fi așteptat ca Daria să fie atât de puternică, dar chiar mi-a dat dovadă acum că e o femeie extraordinată. Mi-a dat pozitivitate. În tot acest timp, ea ținea legătura cu ai mei, cu partenerii mei. Eu o sunam pe ea de acolo o dată la două, trei zile. Cu ea am ales să vorbesc cel mai mult atunci când am fost privat de libertate, cu ea și un prieten, în fiecare săptămână.