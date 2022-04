Ce a eliminat Lora din alimentația ei: „De când evit, am început să mă desumflu”

Alimentația este foarte importantă și esențială pentru o viață sănătoasă, iar Lora știe acest lucru. A eliminat definitiv un lucru, iar viața este s-a îmbunătățit considerabil de atunci. Despre ce este vorba?

Artista are o carieră de succes, iar agenda ei este aproape plină. Are mult concerte de când s-au ridicat restricțiile, iar recent a jucat în comedia „Secretul lui Zorillo”. Anul acesta, de Paște, Lora a stat alături de familie și de iubitul ei, cu care a mers la Înviere.

Ca orice alt român, mâncărurile tradiționale sunt o delicatese și nimeni nu poate sta departe de ele. Mâncarea ei preferată de Paște este salata boeuf și răciturile, feluri de mâncare care nu lipsește de pe masa nimănui în această perioadă.

Nu are restricții atunci când vine vorba despre mâncăruri și nici nu ține diete stricte. Cu toate acestea, are o siluetă de invidiat, asta pentru că a renunțat la anumite alimente care nu îi făceau bine deloc.

„Am descoperit recent că am o intoleranță la gluten, de care nu am știut, dar de când evit să mănânc ce nu trebuie am început să mă desumflu, căci la un moment dat nu înțelegeam de ce mă umflu fără să mănânc. Se pare că am o alergie la gluten. Completez cu suplimente lipsurile de minerale și de vitamine pe care le-am descoperit și mă simt mult mai bine!”, a povestit Lora pentru Click.ro.